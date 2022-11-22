Студенты Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД получили ГРАН-ПРИ XXII-й премии «Хрустальный апельсин» -2022. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

17 ноября 2022 г. в Технопарке Сколково прошла торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Всероссийского XXII Конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин» Crystal Orange Award. Всего в конкурсе приняло участие более тысячи студентов из 30 российских городов России, а также из Беларуси и Кыргызстана.

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна получили сразу 10 наград, в том числе и Гран-при конкурса. Лучшим в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в социальной сфере» был признан PR-проект «Позовите Галю: продвижение социального проекта против насилия в отношении женщин», разработанный студентками ВШПМ Ксенией Кроль и Валерией Николай под руководством доцента кафедры рекламы Анны Лариной. Проект против насилия запущен известным блогером Викторией Рахматулиной в 2020 году. Он направлен на защиту женщин от нежелательного внимания, домогательств или преследований в барах, ресторанах, кафе и просто на улицах городов России. Суть проекта заключается в создании и постоянном расширении базы партнеров среди владельцев общепита, чьи сотрудники помогают девушкам покинуть заведение через запасной выход, отводят их в безопасное место или вызывают полицию. Студентки СПбГУПТД в рамках своей PR-стратегии работали над повышением узнаваемости проекта среди целевых групп, над увеличением количества партнерских заведений и волонтеров, над социальными сетями, рекламными материалами в медиа и мероприятиями на различных площадках, в том числе в вузах и школах.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Дипломы победителей 1-й степени в той же номинации получили студентки кафедры рекламы СПбГУПТД Анна Соловьева, Елизавета Иваненко с проектом «Варежки»; в номинации «Связи с общественностью в науке, образовании, культуре, искусстве, спорте» Эллина Бережная с проектом «Мультимедийный театр ЛДМ», Лариса Горбунова с проектом «Культурная жизнь Арктики»; в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в бизнесе» Камила Королева с проектом «Статский советник». Все дипломанты работали под руководством преподавателей кафедры рекламы ВШПМ Анны Лариной, Алексея Смирнова и Светланы Корочковой.

Дипломом 2-й степени отмечена работа Марии Юткиной «Сперва любить – потом учить» (номинация «Курсовые и дипломные работы в области коммуникаций», научный руководитель Ольга Асташова).В той же номинации был присужден и диплом 3-ей степени за работу «Кофейная культура в стиле Aloha» (автор Арина Алексеева, н. рук. О. Асташова). В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в социальной сфере» диплом 3-ей степени получила Мария Кириллова (н.рук. А.Ларина) за проект «90 лет НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».

Студентки Института бизнес-коммуникаций Александра Малахова и Елизавета Заболотная под руководством преподавателя кафедры рекламы и связей с общественностью Вероники Смирновой также стали дипломантами 3-ей степени за проекты «Контент-нефть 22» и «Театр — это навсегда» (номинация «Связи с общественностью в науке, образовании, культуре, искусстве, спорте»).

Организатором конкурса выступают Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Проект нацелен на выявление талантливых студентов и помощь их карьерному старту и профессиональному росту. Студенты нашего университета участвуют в конкурсе уже пятый год и всегда привозят с заключительного этапа награды лауреатов и дипломантов.