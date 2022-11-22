Болельщики «Зенита» растянули 600-метровый российско-сербский флаг в парке на Крестовском острове в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сербская команда «Црвена Звезда» встретилась с петербургским «Зенитом» в Северной столице на «Газпром Арене». Две футбольные команды появились на поле, чтобы посоревноваться в товарищеском матче. Это событие ждали не только футболисты, но и болельщики.

- Мы растянем 600-метровый российско-сербский флаг в парке у станции метро «Крестовский остров». Приглашаем принять участие всех, вне зависимости от клубных пристрастий, - говорилось в сообщении в паблике «Ландскрона | Фанаты «Зенита» во «ВКонтакте».

В день матча, 22 ноября, за полтора часа до начала игры болельщики действительно воплотили задуманное в реальность. Фанаты «Зенита» собрались вместе, чтобы поучаствовать в дружественном флешмобе по девизом «Русские и сербы – братья навек».

Позже в Сети появились кадры, на которых видно, как с огромнейшим бело-сине-красным полотном стоят болельщики. А кто-то из фанатов футбола зажег факелы.

Российско-сербский флаг был привезен в Петербург прямо из Сербии. Этот же атрибут пронесли 11 сентября по улицам Белграда в рамках акции в защиту традиционных ценностей и семьи.

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич высказался в поддержку России на пресс-конференции перед матчем. Он отметил, что сербы тоже знают, что такое исключение из международных соревнований, потому что столкнулись с этим в 1990-е годы.

- Я люблю русский футбол, русские команды и сборную, - сказал он на пресс-конференции.