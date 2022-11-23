БТР врезался в пассажирский автобус на севере Петербурга

БТР врезался в автобус на Выборгском шоссе под Петербургом. Фото: vk.com/spb_today

БТР врезался в пассажирский автобус в пригороде Петербурга. Необычное ДТП произошло утром 23 ноября на пересечении Выборгского и Песочного шоссе, на полдороги от Сертолово до Парголово. Автобус 435-го маршрута мирно ехал в сторону Петербурга, когда на перекрестке ему в заднюю часть въехал военный бронетранспортер.

- Авария произошла в 10:45. Автобус находился на маршруте, был с пассажирами. По счастью, несмотря на большую массу БТР, повреждения оказались не слишком сильным. Пассажиры и водитель не пострадали. Сейчас автобус грузят на эвакуатор, и везут к нам в парк, на месте будем смотреть. В том числе извлечем записи с бортовых камер наблюдения, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе перевозчика АО «Третий парк».

Авария произошла на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

БТР, учитывая крепость бронированного корпуса, не пострадал вовсе. По предвартельным данным, бронетранспортер двигался в составе колонны, нарушать строй которой посторонним транспортным средствам строго запрещено.

На месте аварии из-за ДТП произошел транспортный коллапс, в принципе характерный для Выборгского шоссе. Пробка растянулась на сотни метров. Но позднее движение нормализовалось. Причины и обстоятельства установят ГИБДД и Военная автоинспекция.

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