Депутат ДНР, ставшая членом Совета по правам человека при президенте России: «Я займусь расследованием военных преступлений Киева»

Судья народного трибунала ДНР вошла в состав СПЧ. Фото: СОЦСЕТИ

Жителей ДНР теперь услышат в Совете по правам человека при президенте (СПЧ). Указом Владимира Путина туда включили еще 10 человек, в том числе общественников с новых регионов РФ. Голосом Донбасса в СПЧ стала Елена Шишкина – один из самых известных донецких юристов, судья народного трибунала. Ее знают в ДНР как депутата Народного совета. Вот уже восемь лет она помогает населению в условиях непрекращающихся военных действий и как никто другой может тонко чувствовать потребности местных жителей. В интервью «Комсомолке» Елена Шишкина рассказала о том, как восприняла назначение и поделилась, над чем ей предстоит работать.

«БЫСТРО РЕАГИРУЕМ НА ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН»

- Елена Николаевна, как вы восприняли назначение?

- Лично для меня это была большая неожиданность. Потому что это огромная честь и большая ответственность. Да, это ничего кардинально не меняет в моей работе. Я защищала права граждан и раньше. Но назначение встретила волнительно. Хорошо, что теперь у меня есть еще один инструмент по защите прав граждан России.

Елена Николаевна уже 8,5 лет делает все, что может для защиты Донбасса. Фото: СОЦСЕТИ

- Расскажите о ваших буднях депутата.

- Я и моя большая команда сотрудничаем с госорганами и общественными организациями, чтобы день за днем в индивидуальном порядке решать проблемы людей. Донбассовцы приходят с разными вопросами. В основном с бытовыми и социальными жалобами. У нас много разрушений зданий. Возникают вопросы с восстановлением документов, потерянных при обстреле. Помогаем переселенцам найти жилье. Держим связь с матерьми и женами военнослужащих и мобилизованных. После вступления в состав РФ нам нужно вносить изменения в региональное законодательство, чтобы оно не противоречило федеральному.

- Ваши коллеги подсказали, что номер Елены Шишкиной знает чуть ли не каждый второй в Донбассе.

- И не только мой номер. У нас за время военной агрессии Украины сложилась такая ситуация, что у жителей есть личные телефоны глав города, чиновников администрации, депутатов, министров. Благодаря этому мы можем быстро реагировать на запросы граждан, особенно в случае угрозы жизни и здоровью. «Пишите обращение и через 30 дней ответим», - это не про нас. Люди звонили даже из-под завалов. И мы тут же реагировали.

Народный совет ДНР, куда входит Елена Шишкина, постоянно доставляет гуманитарную помощь инвалидам и больным в медучреждениях. Фото: СОЦСЕТИ

«МЫ ЖДЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА»

- Для себя вы уже определили, чем хотели бы заниматься в СПЧ?

- Надо понимать, что СПЧ, прежде всего, это обратная связь гражданского общества с президентом. Я могу представлять интересы граждан из разных регионов РФ. Искать общие проблемы и озвучивать их. Да, я буду делать акцент на ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье. Потому что я живу тут, каждый день вижу проблемы людей. Планирую войти в комиссию по международному сотрудничеству, которую возглавляет Кирилл Вышинский. В том числе буду обращать внимание остальных коллег на военные преступлениях. Помогу везде, где могу быть полезна.

- Военная агрессия Украины по отношению к ДНР восемь лет назад привела к гуманитарной катастрофе. Сейчас регион выходит из этого кризиса?

- Еще рано об этом говорить. К сожалению, Украина продолжает бомбить наши города. Мы тратим много средств на восстановление разрушенного жилья. За все время у нас погибло почти девять тысяч человек, в том числе 152 ребенка. У нас нет питьевой воды. Враг бьет по фильтровальным станциям, по нашему «Водоканалу». Но в первом полугодии 2023 года ДНР будет получать воду с территории Ростова. Мы очень этого ждем. Из-за обстрелов у нас регулярно пропадает электричество. У нас есть кадровый голод. Кто-то боится работать на прифронтовых территориях. Хорошо, что это компенсируется специалистами из остальной России и волонтерами.

Команда Шишкиной постоянно на связи с народом. Телефон Елены есть чуть ли не у каждого второго в ДНР. Фото: СОЦСЕТИ

- Социальные пособия и пенсии теперь регулярные?

- Да, это уже российские выплаты. Но Украина все еще не выплатила задолженность людям за прошлые годы. И даже не признает долги. Но самое главное, что мы и наши дети пока не можем в полной мере чувствовать себя безопасно. Школьники и детсадовцы у нас на дистанционном обучении, потому что есть угроза попадания бомб в соцучреждения. Наши дети хотят спокойно и комфортно учиться. Мы ждем восстановления мира. И моя новая работа будет этому способствовать.

КОНКРЕТНО

Жители ДНР могут обратиться за помощью к Елене Шишкиной двумя способами. Первый – через сайт Народного совета ДНР (dnrsovet.su), где можно заполнить форму обратной связи и отправить письмо депутату. Второй способ – написать в бот в официальном Telegram-канале Елены (t.me/dep_shishkina). Все обращения оперативно рассматриваются и передаются в руки депутата.

СКАЗАНО

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка

- Поздравляю Елену Шишкину с включением в состав СПЧ. Это очень важный и ответственный этап в профессиональной деятельности. Думаю, что это позволит рассматривать некоторые вопросы с нового ракурса, что очень важно. Кроме этого назначение Елены Шишкиной говорит о закономерной интеграции ДНР в общественно-политическое пространство РФ. Это значимый шаг как для будущего Донбасса, так и для будущего России в целом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Среди новых людей в СПЧ есть и другие известные люди. В частности, в Совет впервые вошел военный корреспондент. Им стал Александр Коц из «Комсомольской правды»! 44-летний журналист с первых дней спецоперации находится на передовой вместе с российскими солдатами. Его репортажи о подвигах бойцов и преступлениях неонацистов читают сотни тысяч россиян.

- Если честно, я пока не очень понимаю, что означает статус члена СПЧ, какие полномочия это дает и в какой сфере. Мне, безусловно, ближе военная область военная. В ней я так или иначе «варюсь» последние 25 лет. И особенно с началом спецоперации, вскрывшей многие недостатки, в том числе и вокруг соблюдения прав человека в погонах. Неважно - кадрового или мобилизованного. Надеюсь, новый статус добавит инструментов для конструктивного взаимодействия в этой области с различными ведомствами.

Кроме Коца и Шишкиной в новый состав СПЧ вошли глава фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, спасающая больных детей Донбасса, а также писательница и журналистка Марина Ахмедова – автор пронзительных репортажей, интервью и книг о жизни простого населения ДНР во время боевых действий.

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