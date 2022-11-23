Взял 30 миллионов рублей за контракт на поставку яиц для опытов: ученого Петербургского НИИ вакцин и сывороток поймали на взятке

Яйца для опытов довели замдиректора петербургского НИИ до уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дело о взятках возбудили в отношении одного из руководителей Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. По версии следствия, заместитель генерального директора получил взятку в 30 миллионов рублей за заключение контракта на поставку…куриных яиц. Они нужны институту для проведения опытов.

- В конце 2018 года подозреваемый при посредничестве руководства одной из птицефабрик договорился с генеральным директором коммерческой фирмы об ее участии и гарантированной победе в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Схему удачно провернули, контракт на 227 миллионов рублей был заключен. За услуги ученому получил «откат» - 30 миллионов. Деньги перечислялись порциями в течение полутора лет.

Но через некоторое время обо всем стало известно правоохранительным органам. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в конце ноября в гости к ученым пришли оперативники экономической полиции и сотрудники ФСБ.

Они провели обыск в кабинете подозреваемого и изъяли относящиеся к делу документы. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается. У оперативников есть подозрения, что эпизод с яйцами может стать не единственным.

Ученому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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