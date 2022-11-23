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Происшествия23 ноября 2022 13:42

Взял 30 миллионов рублей за контракт на поставку яиц для опытов: ученого Петербургского НИИ вакцин и сывороток поймали на взятке

Замдиректора Петербургского НИИ вакцин и сывороток задержан за взятку в 30 миллионов при закупке куриных яиц для опытов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Яйца для опытов довели замдиректора петербургского НИИ до уголовного дела.

Яйца для опытов довели замдиректора петербургского НИИ до уголовного дела.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дело о взятках возбудили в отношении одного из руководителей Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. По версии следствия, заместитель генерального директора получил взятку в 30 миллионов рублей за заключение контракта на поставку…куриных яиц. Они нужны институту для проведения опытов.

- В конце 2018 года подозреваемый при посредничестве руководства одной из птицефабрик договорился с генеральным директором коммерческой фирмы об ее участии и гарантированной победе в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Схему удачно провернули, контракт на 227 миллионов рублей был заключен. За услуги ученому получил «откат» - 30 миллионов. Деньги перечислялись порциями в течение полутора лет.

Но через некоторое время обо всем стало известно правоохранительным органам. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в конце ноября в гости к ученым пришли оперативники экономической полиции и сотрудники ФСБ.

Они провели обыск в кабинете подозреваемого и изъяли относящиеся к делу документы. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается. У оперативников есть подозрения, что эпизод с яйцами может стать не единственным.

Ученому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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