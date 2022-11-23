«Меня били палкой за отсутствие веры»: В Петербурге задержали 18-летнюю девушку, сбежавшую от родных в Ингушетии

Девушка обратилась за помощью к правозащитникам ФОТО: t.me/marem_group

В Петербурге задержали 18-летнюю жительницу Ингушетии Лейлу, которая пыталась сбежать от своих родных. По словам девушки, родные пытались вылечить ее атеизм с помощью избиений и антидепрессантов.

- 14 ноября 2022 года я добровольно ушла из дома, потому что отец применял насилие по отношению ко мне. Абсолютно не заслуженное насилие. Я ушла добровольно и прошу не выдавать меня родственникам. Сейчас они пытаются вломиться ко мне в квартиру. Они заново начнут меня пичкать антидепрессантами каждый день, чтобы вылечить от моего атеизма, бить меня палкой у религиозного деятеля. Я не хочу возвращаться в этот ад, - плачет девушка на видео, которое она отправила правозащитникам.

С момента побега девушки не прошло и 10 дней, как в дверь ее новой квартиры постучали родные. Испугавшись, Лейла вызвала полицию, но в итоге сама оказалась задержана.

- Пару дней назад она обнаружила, что находится в розыске, но было непонятно, по какой статье. Часто в случаях побега родные обвиняют жертву в краже денег или украшений, чтобы иметь формальный повод для хорошо организованного преследования. Мы боимся, что ее просто передадут родственникам, - сообщили "КП-Петербург" правозащитники, к которым обратилась Лейла.

"КП-Петербург" связалась с адвокатом девушки.

- Сейчас Лейла задержана по 158 статье "Кража". Я был у нее в отделе, пока никого не пускают. Мы сейчас пытаемся предпринять необходимые меры для ее освобождения. Родных ее там пока нет, - рассказал "КП-Петербург" адвокат Лейлы Александр Передрук.

Вместе с ней, по словам правозащитников, оказался задержанным друг Лейлы, помогавший ей бежать. Он сейчас находится в "Центре Э" по подозрению в экстремизме.

Версия родственников девушки о случившемся пока неизвестно. Также полиция пока не подтвердила, что Лейла подвергалась насилию из-за отсутствия веры.