Сбер объявил победителей международного соревнования AI Journey Contest 2022

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Объявлены имена победителей международного онлайн-соревнования по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey Contest 2022, церемония награждения состоялась в первый день международной конференции AI Journey. 11 авторов лучших решений разделили между собой призовой фонд, превышающий 5 млн рублей. В этом году соревнование проходило при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

За призовые места боролись около 1500 участников, которые предложили почти 6000 решений. География конкурса охватила многие города России и 19 стран мира.

Участникам конкурса были доступны четыре задачи.

FusionBrain Challenge 2.0 — участникам предлагалось разработать единую multitask-модель, которая сможет решать сразу 12 задач в двух модальностях (визуальной и текстовой), в том числе скрытые задачи, известные только организаторам. Все задачи формулировались на естественном языке.

AI4Talk — задача по распознаванию речи языков малых народов России. Разработана Институтом искусственного интеллекта AIRI и приурочена к Международному десятилетию языков коренных народов. Также участники могли побороться за специальный приз, решив дополнительную задачу и создать систему автоматического перевода на русский язык.

AI4Biology — биоинформатическая задача от Института искусственного интеллекта AIRI и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Участники пытались создать алгоритм более быстрой и простой идентификации бактерий по спектрам, полученным в результате масс-спектрометрического анализа. Эта задача стала лидером по числу решений. Точность модели победителя составила более 97%.

AI4Sea — участники должны были разработать алгоритм, восстанавливающий данные по вылову рыбы на Дальнем Востоке. Задача подготовлена при участии Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В дальнейшем предложенные решения позволят снизить неопределённость промыслового прогноза и риск избыточной эксплуатации водных биоресурсов.

Также участникам предлагалось найти изящные, нестандартные решения с точки зрения вычислительных мощностей, которые можно применить в реальной работе. С этой целью была введена дополнительная номинация по всем задачам — самое экологичное решение.

Как и в прошлом году, соревнование проводилось на платформе DS Works — соревновательной площадке для проведения Data Science чемпионатов, использующей ресурсы платформы машинного обучения ML Space.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наше соревнование для специалистов в сфере ИИ и анализа данных в этом году побило все рекорды, так по числу решений мы превысили показатель прошлого года в 3 раза. Флагманской задачей соревнования стала FusionBrain Challenge 2.0. Победителям удалось разработать мультимодальную модель, которая смогла решить скрытые от участников задачи с хорошим качеством. Я поздравляю победителей и благодарю всех участников за проявленный интерес к AI Journey Contest 2022. Уверен, что все созданные в рамках конкурса решения найдут свое применение на практике и окажут неоценимую помощь в технологическом развитии ключевых отраслей экономики. Ждём всех на соревновании в следующем году».