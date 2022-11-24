Фуд-корт-гигант на Варшавском вокзале: Интерьер - как в императорской России, цены - как в аэропорту

Пока для посетителей открыли только первый этаж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вокзальные кафешки уже не те - никаких тебе сосисок в тесте и пирожков за три копейки. На смену дешевому фастфуду пришли заграничные том ямы и бургеры, а счет за обед легко переваливает за тысячу рублей. Впрочем, поезда здесь давно не шумят. Гигантский фуд-корт в железнодорожном духе заработал в здании бывшего Варшавского вокзала.

О грядущем открытии трубили десятки баннеров, развешенных по всему Петербурге. «Комсомолка» решила проверить, что за модное место и кому оно по карману, - и, если честно, обалдела.

Чтобы найти место на парковке у фуд-молла, нужно постараться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПАРКОВКА:

Лучше пешком

На сайте фуд-молла «Вокзал 1853» указано, что с парковкой поблизости проблем нет, но мы решили не рисковать - доехали до метро «Фрунзенская» и небыстрым шагом за пять минут добрались до точки назначения. Точно столько же идти и от станции «Балтийская». Прибыв на место, мы обрадовались своему выбору: парковка у Варшавского вокзала к полудню была полностью забита.

- Всегда тут так плотно? - спрашиваем у водителя «Поло», который успел занять последнее место.

- А я не сюда, мне вообще в центр нужно. Сейчас там парковки платные, а здесь нет. Где еще машину оставлять! - пробурчал он и побежал в сторону Обводного канала.

В общем, со стоянкой момент не продумали.

Верхнюю одежду можно не снимать, в помещении пока прохладно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМФОРТ:

Красиво, но прохладно

Само здание Варшавского вокзала снаружи не изменилось, а вот внутри - полное преображение. В нос бьет запах новой мебели. Лоск и винтаж - вот что взяли за основу дизайнеры проекта. Ощущение, будто ты оказался во временах императорской России. Под фуд-молл выделили 34 тысячи квадратных метра на двух этажах, но пока посетителям доступен только первый - на втором идет ремонт.

Пространства много, стеклянный потолок добавляет шика и воздуха. Захотелось сдать одежду в гардероб, чтобы налегке все здесь осмотреть - и интерьер, и меню. Но ни один сотрудник не смог ответить, где гардероб находится. Пришлось остаться в верхней одежде. И слава богу: не сразу ощущаешь, что в здании действительно холодно.

На модном фудкорте можно попробовать еду из разных уголков планеты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧЕК:

Не каждому по карману

Погреться можно разве что у киосков, где жарят и парят. Пока пустых мест под кафешки много - открыто лишь около тридцати точек. Ассортимент от грузинской и азиатской до израильской кухни. А что там в меню? Открываем и тяжело вздыхаем: дорого!

Вместо беляшей и чебуреков по 30 рублей - бургеры по 615 рублей. Шаверма - 410 рублей. Кофе - 250 рублей. Маленькая пицца - 670 рублей. Прям как в аэропорту. Но раскошеливаемся на бургер, иначе зачем приезжали?

- Дайте, пожалуйста, самый дешевый бургер и картошку фри.

- С вас 910 рублей, - как ни в чем не бывало выдает торговец вместе с номерком.

- А почему так дорого?!

- Так продукты дорогие сейчас. Плюс аренда.

Резюме: пропитаться императорским шиком можно, но по карману будет не всем.

Вход на второй этаж загородили тумбами с зеленью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Фуд-молл назвали «Вокзал 1853» по дате постройки первого здания Варшавского вокзала. В 2001 году вокзал был закрыт на реконструкцию, через пять лет в здании заработал торговый центр. Полностью открыть фуд-молл собираются до конца года. К этому времени там появится и новогодняя ярмарка. Общая площадь составит порядка 34 тысяч «квадратов», вкусное пространство вместит более 90 кафе и ресторанов на четыре тысячи посадочных мест. В планах профессионально оборудованная сцена с залом на 2,5 тысячи мест, где будут проводить концерты и мастер-классы.