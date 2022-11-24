8 млрд рублей дополнительно утверждено на строительство Красносельско-Калининской ветки

Работа по увеличению количества станций метро идет поступательно. Фото: Артем КИЛЬКИН

На последнем заседании Законодательного собрания Петербурга встал вопрос о строительстве метро. Депутат Алексей Зинчук спросил, может ли Совет Федерации поддержать рублем строительство подземки. Денег, мол, городу не хватает, за пять лет открыли лишь одну станцию. И вообще «мы снежного человека увидим быстрее, чем кольцевую ветку построят».

Выступающий перед парламентариями сенатор, представитель Петербурга Андрей Кутепов заявил в ответ, что бюджет у города вполне себе серьезный для того, чтобы воплощать в жизнь мечты горожан об открытии новых станций.

- Работа по увеличению количества станций метро идет поступательно, уже восемь миллиардов рублей дополнительно утверждено на Красносельско-Калининскую ветку. На 2023-2024 год, надеемся, хватит, но федерация готова оказать дополнительное содействие. И не все же зависит только от денег - есть определенные технологические проблемы, - заметил Кутепов.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Проект бюджета Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов окончательно утвердили. Теперь документ уйдет на подписание к губернатору. В этот раз на заседании озвучили лишь мелкие юридико-технические поправки, но суть документа осталась прежней. Для следующего года планируются доход 1,048 триллиона рублей, расход 1,195 триллиона, дефицит составит 146,8 миллиарда рублей.

- Депутаты утвердили текст обращения к главам Минздрава и МВД России, в котором они просят ужесточить контроль над людьми с психическими расстройствами. Обращение разработали после ижевской трагедии, когда мужчина с шизофренией расстрелял детей и учителей в родной школе. Парламентарии предложили организовать передачу информации о таких опасных для общества пациентах в полицию, включая адрес проживания, причем не реже раза в месяц, чтобы информация была актуальной.

- Парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о понятии выходных дней - предложили вписать в статью о нарушении тишины субботу в пару к воскресенью. Сейчас в Трудовом кодексе общим выходным названо только воскресенье, а суббота считается выходным по коллективному договору или правилам внутреннего распорядка. Из-за этого с субботой возникают разночтения, из-за чего закон о тишине не всегда понимают корректно.

- Напоследок рассмотрели изменения в закон о звании почетного гражданина Петербурга. Предложили убрать ограничение и выбирать не двух достойных людей в год, а до десяти.