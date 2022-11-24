Бельмондо за штурвалом: Пилот из Петербурга стал рекордсменом страны

В летчики Анатолий Сергеевич рвался с малых лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ну, почти Бельмондо! – шутливо говорит про себя пилот Анатолий Самошин перед объективом фотоаппарата. Улыбчивый, подтянутый, при костюме и галстуке – и не скажешь, что за его плечами аж 51 год беспрерывных полетов.

Анатолию Самошину 71 год и совсем недавно он попал в Книгу рекордов России как самый взрослый линейный пилот гражданской авиации. Линейный – значит высшей категории. До Самошина этот статус в 2018 году получил тюменский командир Александр Попов, а затем, в 2021 году, Рыгзен Аюшеев из Улан-Удэ. Разница между возрастами рекордсменов чисто символическая – в днях. Петербуржец все же всех опередил, но скромно заметил – дай бог, появятся другие. И пожелал молодым пилотам долетать до его возраста.

ДОРАБОТАЮ ХОТЯ БЫ ДО 72 ЛЕТ

Своей профессии пилот-«Бельмондо» предан с детства – стать летчиком он решил еще в 5 лет. Другого выбора, говорит Анатолий Сергеевич, в 1950-е года не было.

- В те времена примерами были Чкалов, Громов, а когда мне было уже 10, полетел Гагарин. Вот я и собрался в летчики, как большинство других мальчишек – в космонавты, моряки, танкисты. Раньше особого выбора в профессиях не было. Как закончил школу – поступил в Кременчугское летное училище. Так с тех пор и в небе, - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» Самошин.

За плечами у командира - 20 тысяч часов за штурвалом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карьеру пилот начал строить в Узбекском управлении гражданской авиации, а в 1980 году поступил в Ленинградское управление, да так здесь и остался. Уже 42 года Анатолий Самошин работает в авиакомпании «Россия», в которой трудился и командиром авиационного отряда, и летным директором, и главным пилотом-инструктором. С 2014 года Самошин замещает директора департамента управления безопасностью полетов – следит за подготовкой и выполнением полетов, состоянием техники, контролирует пассажирские вопросы. И, конечно, не перестает летать.

- Впервые я поднялся в небо в 18 лет, пока учился. Это была такая радость, такая эйфория! Конечно, сейчас полеты – это уже обычная работа, больше подобных чувств не испытываю. Это как с Петербургом: если приехал в первый раз, то всем восхищаешься, а если живешь, то уже и не припомнишь, когда в последний раз был на Невском проспекте. Хотя бывает, так же радуюсь, если выхожу из отпуска – хочется побыстрее на работу вернуться. Другой профессии я никогда не знал, да уже и не узнаю. Дело идет к концу, - улыбается Анатолий Сергеевич.

В отставку пилот пока не собирается – пока еще позволяет крепкое здоровье и чистый ум. Самошин планирует долетать хотя бы до 72 лет, столько ему исполнится в следующем мае. Но решение о судьбе командира будет принимать медкомиссия – поблажек авиационные врачи никому не дают и требуют одинаково что с 20-летних юнцов, что с 70-летних «аксакалов». Сейчас пилота как раз ненадолго отвели от работы, чтобы проверить его здоровье.

Особенных секретов бодрого тела и духа у Самошина и нет – нормальный образ жизни, хорошая генетика, да доброе окружение. В тонусе держит еще и постоянная учеба.

- Летчики учатся всю жизнь. Я прошел через разные должности, переучивался на новые типы самолетов – летал на Ан-2, Ил-18, Ту-154, Ил-86, Ан 148, сейчас вот остались только Airbus A319/320. Но даже если ты всю жизнь за штурвалом одного самолета, то все равно каждые полгода сдаешь экзамены и зачеты на тренажерах – 20 тебе лет или 70. Современные самолеты хоть и шагнули вперед и уже не требуют механического управления, мужской силы, но работа на них остается такой же тяжелой, - говорит пилот.

«ПРИХОДИТ СТЮАРДЕССА К ЭКИПАЖУ…»

По большому счастью, признается «Комсомолке» Анатолий Самошин, за все 50 лет ему ни разу не выпадало испытаний больших, чем турбулентность. Зато большие достижения точно были. В 1990 году Самошин возглавил первый рейс из Ленинграда в Нью-Йорк, через Атлантику. Тогда его самолет впервые сделал аж три посадки в течение пути, а сам пилот увидел айсберги с огромной высоты. Многолетнюю работу командира отметили званием «Заслуженного пилота РФ», Орденом дружбы, знаком «Почетного работника транспорта России» и «Отличника Аэрофлота». 20 тысяч налетанных часов позволили Самошину увидеть почти весь мир – не ступила его нога только в Австралию и Новую Зеландию. Но дома, конечно, всегда лучше, улыбается пилот.

Коллеги ценят Анатолия Самошина за юмор и позитивный нрав. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Улыбка, пожалуй, визитная карточка Анатолия Самошина. И шутки, признается он «КП», его конек. Коллеги ценят пилота за юмор и позитивный нрав. А шутят летчики, как выяснилось, про насущное.

- Приходит стюардесса к экипажу и говорит, мол, пассажирка из эконом-класса села в бизнес и пересаживаться не хочет. Попросили пилота с дамой поговорить. «Куда летите? В Нефтеюганск? Вы знаете, этот салон летит в Екатеринбург, а вот тот – в Нефтеюганск. Перейдите, пока мы не отправились». Дама и перешла, - наскоро придумывает для «КП» анекдот Анатолий Сергеевич.

Кстати, «работа уже снится» - совсем не про пилота. Штурвал ему чудится во сне только в отпуске, если сильно заскучал по работе. Может быть, будет сниться и на пенсии. В заслуженной отставке Самошин планирует отдыхать, ходить на охоту и заниматься дачей. А еще варить свой фирменный борщ – потчевать внуков, друзей и бывших коллег.