Проклятье ацтеков: Скандал с перепутанным календарем Майя на памятной доске Кнорозову довел внучку ученого до больницы

Мемориальную доску установили на доме, где жил ученый Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий научный скандал разразился между Москвой и Петербургом. К 100-летию ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего календарь Майя, в обеих столицах установили памятные доски. В Петербурге она оказалась не с тем календарем, а в Москве с ужасным портретом ученого на здании, в котором его никогда и не было. И пока одни ученые пререкались с другими, а скульпторы в недоумении смотрели на происходящее, родные Кнорозова и вовсе попали в больницу. «КП-Петербург» разбиралась, откуда такая путаница и ажиотаж вокруг фамилии дешифровщика, и что на самом деле всколыхнуло научное сообщество.

«БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ»

Еще в июле 2022 года Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Юрия Кнорозова. Дело в том, что в Мексике, где когда-то и жили Майя, ученый в большом почете. Там уже много лет стоит его памятник. Вот и в Петербурге, где жил и работал дешифровщик, решено было повесить памятную доску. В конечном итоге их оказалось целых три, но об этом чуть позже.

Указ подписан, оргкомитет создан, что дальше? А дальше, как оказалось, бюрократические нюансы. Установить памятную доску в Петербурге можно только после 30 лет со дня смерти человека. Кнорозов же умер в 1999 году – 23 года назад.

В этом году отмечали 100-летие "последнего гения 20 века" ФОТО: семейный архив

- В отношении почетных граждан города этот срок составляет не менее 5 лет. В исключительных случаях до истечения указанного срока может быть увековечена память Героев Советского Союза, Героев РФ, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы, лауреатов Нобелевской премии, а также иных жителей Петербурга, внесших значительный вклад в определенную сферу деятельности, - отмечается на сайте Смольного.

Юрий Кнорозов вполне мог бы претендовать на последний пункт, доску планировалось повесить на здании Кунсткамеры, где долгие годы трудился ученый. Тем не менее, что-то пошло не так. Доска готова, а место – нет.

- В самой Кунсткамере говорят, что установить к юбилею не получилось из-за бюрократических сложностей. Якобы слишком много бумаг надо собрать. Но мы с мамой этого не очень понимаем, и, если честно, на установление этой доски к юбилею очень надеялись. Увы, - рассказала «КП-Петербург» внучка ученого Анна Маслова.

«ПОЗОРНАЯ ХАЛТУРА!»

Зато пока одна доска тонула в «бюрократических сложностях», другая появилась на доме, где жил Кнорозов – на Гранитной улице, 10. Установить и узаконить ее помог депутат Госдумы Сергей Боярский. За это и ему, и скульптору Вячеславу Бухаеву семья очень благодарна. Но в этот же день все участники открытия вспомнили поговорку: «Не делай добра – не получишь зла». Все из-за «колыханий» научного сообщества. Увидев доску, многие не удержались от комментариев. Календарь-то не тот!

У некоторых изображенный на доске календарь вызвал бурю эмоций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Петербурге установили мемориальную доску, на которой ученый, дешифровавший письмо Майя, изображен на фоне «Камня Солнца» - монумента ацтеков. На мелочи типа отсутствия выделения причастного оборота запятыми, внимания уже и не обращаем, - посетовал в соцсетях кандидат исторических наук Дмитрий Беляев.

Пост историка тут же подхватила пресса, атаковавшая звонками создателя доски.

- Автор этого креатива – известный скульптор Вячеслав Бухаев – с гордостью рассказывает, что именно он настоял на размещении доски на доме, чтобы «показать, что советские гении жили в обычных пятиэтажках». Показал он совсем не это, а то, что известный скульптор может создать позорную халтуру, - продолжал Дмитрий Беляев.

Вячеслав Бухаев – действительно известный скульптор. Да и мемориальная доска в его арсенале уже не одна. Памятники его и вовсе стоят в разных городах России, Вене, Риме, Венеции, Баден-Бадене, Лондоне – да где они только не стоят! Так что же пошло не так с Кнорозовым?

- Я выбирал для гравировки самое фактурное изображение календаря. Задумка была показать, будто на лице Юрия Валентиновича татуировка из символов. Все это изображение одобрили. Я хорошо знаком с биографией Кнорозова. Знаю, чем он занимался, - пояснил «КП-Петербург» Вячеслав Бухаев. – Такое современное исполнение должно было привлечь в том чисел молодежь. Татуировки – это ведь модно сейчас. Негативных откликов на открытии не было вообще, да кто же разбирается в этих письменностях? Ненужный шум подняли только, нет, чтобы порадоваться.

ОДИН «ГОБЛИН» НА ВСЕХ

На защиту скульптора встала и внучка Кнорозова. Никакой проблемы в изображении дедушки на фоне этого календаря ни она, ни дочь Юрия Валентиновича не видят.

С помощью стекла скульптор "перенес" татуировку календаря на лицо ученого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Юрий Валентинович - величина мирового уровня, и его научные достижения не сводятся только к дешифровке письменности майя. Почему и было принято решение отразить на памятной доске весь масштаб Кнорозова. Господин Бухаев, скульптор, нашел такое решение. Допускаю, что оно не всем может нравиться, но то, что происходит сейчас - это настоящая травля, - отметила в разговоре с «КП-Петербург» Анна Маслова.

Между тем внучка дешифровщика указала и на виновника конфликта. По ее мнению, скандал вокруг памятной доски раздула ученица Кнорозова Галина Ершова.

- Для меня, как для внучки Юрия Валентиновича и его единственной наследницы, самое главное – это что на этой доске изображен мой дед, а не очередное «я художник, я так вижу». Именно так произошло с мемориальной доской в РГГУ, где вместо деда изображен какой-то, простите, гоблин. Причем этот «гоблин» один на всех - что Кнорозов, что Есенин. Современным «творцам» без разницы. А господин Бухаев - все же представитель «старой школы». За что его, видимо, и травят, - отмечает Анна.

Такая доска появилась на здании РГГУ ФОТО: соцсети

Доска на здании РГГУ в Москве, о которой говорит женщина, создавалась при участии ученицы Кнорозова Галины Ершовой, которую родные ученого часто обвиняют в краже его архива после смерти. В РГГУ Кнорозов никогда не был, но, как гласит надпись на доске, там «был создан учебно-научный Мезоамериканский центр имени Кнорозова».

- Я видел фотографию доски, которую установила Ершова. Она такая примитивная, да и просто некрасивая. Я Галину Гавриловну предлагал позвать на открытие нашей доски, но вся Кунсткамера заверещала. Я и не знал, что там конфликт какой-то был, - говорит Вячеслав Бухаев.

Как раз в РГГУ и работает Дмитрий Беляев, раскритиковавший петербургскую доску. Имеет ли к этому какое-то отношения сама Ершова и ее давний конфликт с родными Кнорозова доподлинно неизвестно. Но ответить на вопросы «КП-Петербург» она категорически отказалась, бросив трубку.

Единственный результат, которого добились критики – это ухудшение самочувствия членов семьи Кнорозова. Из-за переживаний у Анны начались проблемы с давлением.

- Довели. Кстати, не только я заболела. Моему отчиму Александру Владимировичу на днях стало плохо. Сердце. Сегодня у него операция. Все происходящее просто невыносимо. Мы только обрадовались, что наконец-то его вспомнили достойным образом - и тут опять какой-то, как бы сказал сам дед, «шабаш», - поделилась Анна Маслова.

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