Тренер Алины Кабаевой Ирина Винер: «Не нужны нам международные соревнования, будем состязаться между собой»

О нынешних воспитанницах Винер, сестрах Ареных, ходили слухи о смене спортивного гражданства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренер гимнастки Алины Кабаевой Ирина Винер высказалась по поводу отстранения России от международных соревнований. Уже полгода наши спортсмены не могут выступать на состязаниях за рубежом, в связи с чем некоторые атлеты задумались о смене гражданства. Даже о воспитанницах Винер Дине и Арине Авериных ходили подобные слухи. Но девочки по-прежнему тренируются за сборную родной страны. Винер считает, без международных соревнований гимнастки не пропадут.

- Да не нужны нам эти международные соревнования, мы будем состязаться между собой, в России. У нас ведь 80 регионов, столько талантливых детей. Когда такое было, чтобы на чемпионате мира было столько спортсменов, максимум представители 50 стран. Мы сейчас будем развивать художественную гимнастику среди мальчиков, чтобы они выступали в паре с девочками. Мы справимся, - заявила Винер во время пресс-конференции в Петербурге.

Ирина Винер появилась на открытии Чемпионата России по художественной гимнастике в Петербурге. Фото: Юлия СТАЛИНА

Президент федерации по художественной гимнастике Ирина Винер накануне открыла в Петербурге чемпионат России. Завершится кубок 27 ноября ярким гала-концертом, на котором выступят мировые звезды художественной гимнастики, в том числе сестры Аверины, а также солисты театра балета Бориса Эйфмана. Танцевать они будут под живое исполнение Надежды Бабкиной.