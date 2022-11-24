От успехов в сфере искусственного интеллекта будет зависеть успех страны в целом: итоги главной дискуссии AI Journey

В рамках конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey состоялась ключевая дискуссия «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста».

На международной конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey состоялась ключевая дискуссия «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста». В разговоре принял участие Президент России Владимир Путин, модерировал беседу Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Как отметил Герман Греф, интерес к конференции AI Journey растет с каждым годом. В этом году конференция, которая посвящена практическому применению ИИ, за два дня набрала более 50 млн просмотров, её смотрели в 180 странах мира.

- Тренд этого года — кастомизация, или очень простое применение промышленного искусственного интеллекта, - отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. - ИИ стал очень доступной технологией, которую могут применять даже в небольших компаниях. В России сделан в последние два года серьезный шаг вперед, совершен скачок и на уровне регионов, и на уровне правительства РФ. Правительство делает очень многое, чтобы создать условия для развития ИИ во всех сферах.

Как отметил Владимир Путин, по многим направлениям российские разработки в сфере ИИ занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира. При этом значение прорывов в ИИ колоссально: от их результатов зависит суверенитет страны, её безопасность и состоятельность, способность решать задачи промышленного, социального и экономического развития. ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20-30%. Президент РФ поблагодарил Сбер, который взял на себя ответственность за координацию работы в этой сфере.

Фундамент для стремительного развития ИИ заложен, подчеркнул Владимир Путин, однако теперь необходимо обеспечить массовое внедрение ИИ и принимать решения на основе данных. Президент РФ поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы снять существующие барьеры и максимально ускорить разработку, апробацию и промышленное внедрение перспективных технологий ИИ в различных областях экономики и социальной сферы. Владимир Путин анонсировал налоговые льготы для предприятий, внедряющих отечественные технологические решения в сфере ИИ. Он подчеркнул, что крайне важно адаптировать нормативную базу и стандарты к новым реалиям массового применения ИИ, обеспечить доступ к обезличенным данным, развивать облачную инфраструктуру, увеличить господдержку ИТ-отрасли, совершенствовать образовательные программы по ИИ на всех уровнях обучения — от школьного до повышения квалификации. Многие из этих решений должны приниматься при участии Альянса в сфере ИИ. Особое внимание Президент РФ уделил развитию квантовых и фотонных вычислений, интернета вещей, других сквозных технологий, промышленных роботов. Он предложил на регулярной основе проводить конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных и конференцию по новым промышленным технологиям, а также премировать учёных, компании, города и субъекты РФ за достижения в сфере ИИ.

В ходе дискуссии учёные презентовали свои новейшие разработки в сфере ИИ, а представители бизнеса, социальной сферы и государства прокомментировали, как они уже применяются в работе.

Елена Соколова из Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказала о результатах ИИ в сфере обработки медицинских изображений и текстовых данных о пациенте. Сервисы ИИ уже в ближайшем будущем могут стать рядовыми помощниками врачей, сообщая предполагаемый диагноз пациента на основе анализа огромного количества обезличенных данных. Такая модель уже обучена в Москве на данных 30 млн визитов к врачу, проанализировано 7 млн снимков лучевой диагностики. Она отметила, что ранняя диагностика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний с помощью ИИ может спасти миллионы жизней и довести среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет. Но для обучения алгоритмов разработчикам необходим доступ к обезличенным персональным медицинским данным: чем больше данных ляжет в основу модели, тем лучше будет результат.

Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова, подчеркнул, что необходимо перейти от реактивного к проактивному управлению в медицине на основе больших данных, развивать программы обучения для студентов и стимулировать создание датасетов для общего пользования.

Иван Оселедец, профессор Сколтеха, рассказал, как его команде удалось снизить время на обучение моделей ИИ на суперкомпьютере Сбера «Кристофари» на 15%, а следовательно, и затраты на электроэнергию и углеродный след. Спикер обозначил потребность в новых методах на основе квантовых, фотонных или нейроморфных вычислений, для которых потребуется не только новая аппаратная часть, но и новое программное обеспечение. Это требует больших инвестиций и синергии разработчиков ПО и производителей «железа».

Семён Будённый, сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, продемонстрировал, как ИИ помогает синтезировать новые материалы с улучшенными свойствами. В ходе этой работы уже предсказан и экспериментально подтверждён новый класс материалов — квазикристаллы. Узкое горлышко — синтез этих материалов, поэтому необходимы полигоны цифровых технологий с возможностью быстрого прототипирования и создания экспериментальных материалов.

Алексей Наумов, заведующий лабораторией на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики, объяснил, как работает обучение с подкреплением, когда алгоритм постоянно взаимодействует со средой и получает от неё обратную связь в виде поощрений и наказаний. Методика Reinforcement Learning позволяет проводить эксперименты в виртуальной среде, в частности обучать беспилотный транспорт любого профиля — любые аварии в таком формате тоже будут виртуальными, никто не пострадает.

Анна Калюжная, доцент факультета цифровых трансформаций ИТМО, представила результаты работы по оптимизации машинного обучения. Потребность в специалистах в сфере ИИ выросла в 7 раз за три года. Новые алгоритмы позволяют сократить срок создания новых моделей ИИ до нескольких дней. Ключевая проблема — нехватка промышленных данных и технологических полигонов.

В завершение дискуссии Владимир Путин поблагодарил за работу всех, кто развивает это перспективное направление. Он подчеркнул, что от успехов в этой сфере будет зависеть успех страны в целом.