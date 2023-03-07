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Происшествия7 марта 2023 6:30

40 кошек и 15 собак погибли в пожаре в приюте для животных в Ленобласти

Без крова остались еще 36 собак
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Приют для животных сгорел в Ленобласти

Приют для животных сгорел в Ленобласти

Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области произошла большая трагедия. В ночь на 7 марта 2023 года в поселке Мучихино Кировского района сгорел приют для животных. В пламени погибли 40 кошек и 15 собак. Об этом рассказали в социальных сетях местные жители.

- Сгорел домашний мини-приют для животных. Нужна помощь выжившим собакам. Сгорели 40 кошек, выжили лишь единицы. Погибли 15 собак в доме. Еще 36 собак остались без крова над головой и без еды, - рассказали местные жители.

В панике выжившие собаки разбежались по округе. Пять собак бегают по полям рядом с поселком, еще десять псов на время взяли неравнодушные люди и посетили в пустой вагончик на участке.

Известно, что все животные были подобраны хозяйкой сгоревшего дома при разных обстоятельствах. Некоторые потерялись, кто-то замерзал. Сейчас всех неравнодушных просят о помощи: разместить хоть на время животных, а также помочь с едой, строительными материалами для восстановления приюта, вагончиками для собак, будками, передержкой.

- Жить хозяйке на участке негде, собакам тоже! Животные в панике так и будут бегать вокруг сгоревшего дома, без еды, воды, крова. Кто их будет кормить и как дальше жить не понятно.

ЧППроисшествия: ЧП