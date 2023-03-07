Лучшие подарки на 8 Марта для женщины, у которых все есть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 Марта уже на пороге. Большинство уже успели купить подарки своим любимым дамам. Но а те, кто еще ничего не придумал, пусть не расстраиваются. Специально к Международному женскому дню spb.kp.ru вместе с Авито подготовили 8 подарков для искушенных петербурженок, у которых все есть. Но таких оригинальных вещей точно еще нет и им будут рады.

1. Сервировочный набор из сланца и эпоксидной смолы.

Набор красивых досок всегда будет кстати. Выглядят они необычно и оригинально, а использовать такую вещь можно при любом случае: сервировать закуски, использовать как поднос. А стоит такой набор в районе 3 тысяч рублей.

2. Набор винтажной фарфоровой посуды.

Для сервировки стола по особым поводам можно подобрать винтажный набор посуды, его стоимость будет только расти с каждым годом. Например, такой, изготовленный английской мануфактурой Duchess. В комплект входит чайное трио и салатная тарелка с дизайном «Индийское дерево», вдохновленным старинными индийскими тканями с изображением изогнутой ветви с экзотическими цветами. Подарок обойдется в 2,5 тысячи рублей.

3. Умная лампа.

Универсальная световая и звуковая лампа с управлением через мобильное приложение отлично подойдет для женщины, заботящейся о здоровом режиме. Девайс имеет несколько режимов освещения и встроенный будильник . Он позволяет персонализировать режим сна и бодрствования через индивидуальные настройки пробуждения: звук будильника, цвет и яркость подсветки при пробуждении. Имитация восхода солнца и мягкий, нежный звук будильника позволяют телу просыпаться постепенно, а во время бодрствования можно использовать лампу как точечное освещение для чтения или работы. Кроме того, это стильный акцент в интерьере! Стоимость - 4,5 тысячи рублей.

4. Лампа из гималайской соли.

Еще один интересный вариант для светового оформления спальни – солевая лампа ручной работы в абажуре из натурального дерева с диммером, который позволяет настроить комфортную яркость свечения. Соль, добытая на в шахтах Гималаев, является естественным ионизатором воздуха, способствует его очищению и увлажнению. Такая лампа украсит интерьер и при этом создаст в помещении благоприятный микроклимат, будет оказывать успокаивающее и антистрессовое действие. Стоимость чуть более 3,5 тысячи рублей.

5. Домашнее дерево из цетрарии.

Такое домашнее деревце станет оригинальным подарком, который привнесет в дом энергию моря и леса, будет очищать воздух и насыщать его йодом. Цетрария – это исландский мох, гибрид грибов и морских водорослей. Визуально он выглядит как небольшой кустик, из которых формируют крону интерьерных деревьев. Деревце не требует сложного ухода, достаточно опрыскивать цетрарию водой 2-3 раза в месяц, при этом оно способно прожить более 10 лет. Кстати, дарить комнатные растения вместо букетов цветов – популярный тренд, в преддверии 8 марта их продажи в Санкт-Петербурге выросли на 49%, а покупка на Авито обойдется пользователям в среднем в 990 рублей.

6. Эко-свечи ручной работы.

Порадовать женщину можно необычными крафтовыми свечами. Например, свечами из соевого воска ручной работы в половинках кокоса. Они изготавливаются на заказ, поэтому вы можете выбрать понравившийся аромат: например, манго, жасмин, роза и пион. Свечи украшаются бутонами роз, клевером и другими сухоцветами. Они не только красиво выглядят, но и сделаны из экологически чистого воска, а не парафина, поэтому такой подарок не нанесет никакого вреда планете и от них не болит голова. Стоимость около 400 рублей.

7. Украшения ручной работы.

Если обычные украшения кажутся банальными, можно присмотреться к национальной бижутерии ручной работы, например, выбрать комплект непальских украшений. В него входят стеклянные бусы, перстни, браслет, украшенные буддийской символикой. Непальский этнический стиль – один из самых древних на земле, и сохранился практически в неизменном виде. Украшения довольно крупные и могут показаться немного грубоватыми, однако это интересный подарок для женщины, которая любит стиль бохо. В этом году бижутерию покупали в два раза активнее по сравнению с прошлым, а ее средняя стоимость на Авито в Санкт-Петербурге составила 1 405 рублей.

8. Ваза ручной работы.

Кажется, что массивная хрустальная ваза – это уже устаревший подарок. Хорошая альтернатива и модный тренд 2023 года – небольшие вазы из керамики ручной работы. Они освежают интерьер и заодно решают вопрос, куда поставит все подаренные тюльпаны.