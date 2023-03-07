К 8 Марта «Улыбка радуги» подготовила эксклюзивные подарки. Фото: сеть магазинов «Улыбка Радуги».

Готовиться к женскому празднику в «Улыбке радуги» начали заранее. Компания проанализировала итоги работы в предновогодние праздники и выяснила, какие подарки пользовались повышенным спросом. Лидерами продаж перед Новым годом были подарочные сертификаты и готовые наборы косметики, эксклюзивно представленных в сети брендов. К примеру, спрос на подарочные сертификаты в предпраздничные дни начала 2023 года вырос на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число покупателей, выбравших подарочные наборы косметики, увеличилось на 30%.

Основываясь на выборе покупателей, «Улыбка радуги» подготовила к 8 Марта подарочные сертификаты с ярким праздничным дизайном и широкий ассортимент наборов косметики. Подарочные сертификаты можно приобрести в любом магазине сети «Улыбка радуги», а также на сайте компании. При этом электронные подарочные сертификаты могут стать отличным подарком для поздравлений близким, например, живущим в разных городах с дарителем.

Фото: сеть магазинов «Улыбка Радуги».

По статистике праздничные продажи к 8 Марта начинаются 25 февраля, а их пик приходится на период с 5 по 7 марта. Традиционно в эти дни в качестве подарков покупатели выбирают парфюмерию, уходовые средства за лицом и телом, а также декоративную косметику. При этом в условиях ухода с российского рынка известных брендов, у многих людей возникает вопрос выбора того или иного товара.

Одной из идей индивидуального и при этом доступного по цене подарка являются подарочные наборы, эксклюзивно представленных в «Улыбке радуги» брендов. Среди них: уходовые наборы корейского бренда Weis, универсальные наборы для тела из парфюмированных гелей и скрабов под брендом Delicare и наборы из средств профессионального ухода за волосами Valori. Популярностью также пользуются средства по уходу за лицом Eveline.

Фото: сеть магазинов «Улыбка Радуги».

КСТАТИ

В преддверии Международного женского дня в «Улыбке радуги» покупатели смогут воспользоваться выгодными скидками. Так, 6 и 7 марта в магазинах сети действует скидка 40% на все товары декоративной косметики.

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