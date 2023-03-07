Почта поможет садоводам Санкт-Петербурга подготовиться к дачному сезону. Фото: freepik.com.

В преддверии весны в почтовые отделения Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили семена овощных и цветочных культур, лук-севок, удобрения и средства защиты растений. Здесь есть порядка 90 видов семян, которые помогут жителям подготовиться к дачному сезону.

Обычно жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области приобретают за сезон около 353 000 пакетов семян. С начала этого года в почтовых отделениях они уже приобрели почти 127 000 пакетов. Наибольшим спросом пользуются овощные культуры: огурцы, томаты, капуста, перец, морковь, свекла и лук. Приобрести семена и товары для приусадебного хозяйства можно как в ближайшем почтовом отделении, так и у почтальона с доставкой на дом.

Вся продукция предоставлена ведущими отечественными центрами селекции и семеноводства, прошла отбор и контроль качества в лабораториях поставщиков и в Россельхознадзоре.

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