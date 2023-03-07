Дорогие киловатты и недостаток зарядных станций: Как живут в Петербурге владельцы электромобилей

Петербуржцы пересаживаются на электрокары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» поговорила с владельцами электрокаров и узнала о преимуществах автомобиля на батарейках и о сложностях, с которыми они сталкиваются в городе.

Машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), властвовавшие на дорогах планеты добрую сотню лет, потихоньку сдают позиции электромобилям. Вот уже и Европарламент утвердил закон о запрете продажи новых автомобилей с ДВС в Евросоюзе с 2035 года. У автопроизводителей осталось 12 лет, чтобы перестроить производство. В России пока таких драконовских мер не вводится. Однако некоторые водители уже пересели на «электрички» по доброй воле. Мы решили узнать, почему?

С 28 ноября 2022 года «заправиться» в Петербурге можно только за деньги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Основные расходы - электричество»

Николай, 39 лет

Машина: Nissan Leaf 2016 года выпуска

Куплен два года назад за 1 млн рублей

- Электромобиль хотел взять давно, но раньше это было неоправданно дорого. Последним доводом стало то, что на обычной машине я начал тратить на бензин до 30 тысяч рублей в месяц. В этом году ушло еще 380 тысяч на замену батареи, но считаю, что деньги оправдались, - отметил Николай.

Сейчас основной машиной у мужчины стала именно «электричка». На своем Nissanон за два года проехал 50 тысяч километров. Основные расходы, не считая замены батареи, идут на электричество. И если раньше зарядные станции «Россетей» в Петербурге были бесплатными, то с 28 ноября 2022 года заправиться можно только за деньги.

На своем Nissan Николай проехал уже 50 тысяч километров за два года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цена высокая. Киловатт/час стоит 22 рубля. Для сравнения: за свет в квартире жители Петербурга платят от 3,5 до 6,5 рублей. Юридические лица - чуть больше, но никак не 22 рубля за киловатт.

«Зарядные станции иногда «кривовато» работают»

Герман, 46 лет

Машина: BMWi3 2018 года выпуска

Куплена в мае 2022 года за 2,8 млн рублей

- Машину я заряжаю по договоренности с юрлицом: поставил у него на территории розетку, счетчик и плачу как юрлицо 8 рублей за киловатт. Так получается примерно в два раза выгоднее по сравнению с обычным авто. А при 22 рублях киловатт/час экономия с пробега за день будет рублей 300. При этом на электрозаправке надо стоять достаточно долго. Ты тратишь время, некоторые зарядные станции «кривовато» работают. А бензином приехал, заправился, уехал. То есть теряется смысл электромобиля, - объяснил Герман. - В Москве электричество продают по 12-15 рублей за киловатт/час. Почему в Петербурге цены выше?

Основной пробег у машины Германа - по городу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и в первой истории, «электричка» - не единственная машина в семье Германа. BMW был куплен взамен одного из двух автомобилей. Электрокарон нашел в Москве, в которой автомобили на батарейках распространены больше, чем в Петербурге. К слову, там жизнь электромобилиста гораздо проще.

- В Москве если купил электромобиль, то тебе автоматически дают разрешение на парковку, не присылают налог на машину. А у нас бегаешь, собираешь документы. Еще в Москве нет налога на мощные электрокары, - отмечают владельцы «электричек».

Герман: "То, что заправки станут платными, я это понимал. Но ценник должен быть гуманный". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге его тоже нет, но только для машин мощностью до 150 лошадиных сил (и только на пять лет). А свыше- плати как за обычное авто. Чтобы экономить, многие «электрички» ездят в Петербурге на столичных номерах, формально не меняя владельца.

«Есть вопросы с обслуживанием»

Василий, 40 лет

Машина:VolkswagenID4

Новая, 3,5 млн рублей

- Часто на зарядные станции не попасть - несмотря на знаки, запрещающие парковку, подъезд к ним заставлен машинами,- говорит Василий. - У меня две машины, одна на бензине, другая - электро. Ее мне новой привезли из Китая в этом году. Проблемы? Вопрос с обслуживанием, непонятно что с запчастями. Плюс стандарты разъемов на зарядных станциях разные, приходится искать ту станцию, которая подходит именно тебе. Станций с китайскими разъемами в городе пока немного, нужны переходники. Для быстрой зарядки, когда машина заправляется за минуты, его стоимость 1600 евро. Пока я заряжаюсь у дома, ездить выгодно.

У Василия две машины - одна на бензине, другая - электро из Китая. Привез в этом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ТЕМУ

Общая беда, на которую сетуют почти все владельцы электрокаров (у нас их в городе порядка 900 человек), - недостаток инфраструктуры. В течение 2023-2024 годов в городе планируется установить 106 «быстрых» зарядных станций, но пока же, по данным Смольного, в городе их всего 101 (обычных АЗС - 600). 46 станций принадлежат компании «Россети Ленэнерго», 55 установлены у дилеров электромобилей, на площадках бизнес-центров, торговых комплексов и отелей. В их числе и несколько бесплатных зарядок.

КОМПЕТЕНТНО

Автоэксперт Дмитрий Попов: «На электрокаре далеко не уедешь»

- Владельцы электромобилей в любом случае должны понимать, что история с популяризацией рано или поздно сойдет на нет. Все эти «профиты» и льготы когда-то отменят. Электричество стало платным, и затраты на «топливо» практически приравнялись к 95-му бензину.

Сейчас электромобиль - это в основном вторая машина в семье. Однако тут развитие истории с электрокарами ограничивает экономическое состояние населения, не все могут купить и содержать две машины. Лично для меня это пока не вариант, я - автопутешественник, а на электрокаре далеко не уедешь.

В среднем, одной зарядки батареи хватает на 150-200 километров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИЦЕНИСЬ!

За 400-500 тысяч можно купить 10-летний Nissan Leaf. Это будет праворульный автомобиль из Японии с частично живым аккумулятором.

Модная Tesla - детище Илона Маска – попадает в Россию в основном из США. Машина с пробегом стоит в районе 2,5-3 млн рублей. Новая – от 6 млн.

Тем, кто хочет купить машины из салона и с гарантией, можно поискать премиальные Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Porsche Taycan, которые еще имеются в продаже. Правда, их цена переваливает за 10 млн рублей.

Есть среди «электричек» и российские марки. «Москвич 3е» - клон китайского JAC Sehol E40X, уже продается по цене от 3,5 миллионов рублей.