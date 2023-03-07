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Авто7 марта 2023 9:37

Дорогие киловатты и недостаток зарядных станций: Как живут в Петербурге владельцы электромобилей

Корреспондент «Комсомолки» узнал о плюсах и минусах машины на батарейках
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржцы пересаживаются на электрокары.

Петербуржцы пересаживаются на электрокары.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» поговорила с владельцами электрокаров и узнала о преимуществах автомобиля на батарейках и о сложностях, с которыми они сталкиваются в городе.

Машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), властвовавшие на дорогах планеты добрую сотню лет, потихоньку сдают позиции электромобилям. Вот уже и Европарламент утвердил закон о запрете продажи новых автомобилей с ДВС в Евросоюзе с 2035 года. У автопроизводителей осталось 12 лет, чтобы перестроить производство. В России пока таких драконовских мер не вводится. Однако некоторые водители уже пересели на «электрички» по доброй воле. Мы решили узнать, почему?

С 28 ноября 2022 года «заправиться» в Петербурге можно только за деньги.

С 28 ноября 2022 года «заправиться» в Петербурге можно только за деньги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Основные расходы - электричество»

Николай, 39 лет

Машина: Nissan Leaf 2016 года выпуска

Куплен два года назад за 1 млн рублей

- Электромобиль хотел взять давно, но раньше это было неоправданно дорого. Последним доводом стало то, что на обычной машине я начал тратить на бензин до 30 тысяч рублей в месяц. В этом году ушло еще 380 тысяч на замену батареи, но считаю, что деньги оправдались, - отметил Николай.

Сейчас основной машиной у мужчины стала именно «электричка». На своем Nissanон за два года проехал 50 тысяч километров. Основные расходы, не считая замены батареи, идут на электричество. И если раньше зарядные станции «Россетей» в Петербурге были бесплатными, то с 28 ноября 2022 года заправиться можно только за деньги.

На своем Nissan Николай проехал уже 50 тысяч километров за два года.

На своем Nissan Николай проехал уже 50 тысяч километров за два года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цена высокая. Киловатт/час стоит 22 рубля. Для сравнения: за свет в квартире жители Петербурга платят от 3,5 до 6,5 рублей. Юридические лица - чуть больше, но никак не 22 рубля за киловатт.

«Зарядные станции иногда «кривовато» работают»

Герман, 46 лет

Машина: BMWi3 2018 года выпуска

Куплена в мае 2022 года за 2,8 млн рублей

- Машину я заряжаю по договоренности с юрлицом: поставил у него на территории розетку, счетчик и плачу как юрлицо 8 рублей за киловатт. Так получается примерно в два раза выгоднее по сравнению с обычным авто. А при 22 рублях киловатт/час экономия с пробега за день будет рублей 300. При этом на электрозаправке надо стоять достаточно долго. Ты тратишь время, некоторые зарядные станции «кривовато» работают. А бензином приехал, заправился, уехал. То есть теряется смысл электромобиля, - объяснил Герман. - В Москве электричество продают по 12-15 рублей за киловатт/час. Почему в Петербурге цены выше?

Основной пробег у машины Германа - по городу.

Основной пробег у машины Германа - по городу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и в первой истории, «электричка» - не единственная машина в семье Германа. BMW был куплен взамен одного из двух автомобилей. Электрокарон нашел в Москве, в которой автомобили на батарейках распространены больше, чем в Петербурге. К слову, там жизнь электромобилиста гораздо проще.

- В Москве если купил электромобиль, то тебе автоматически дают разрешение на парковку, не присылают налог на машину. А у нас бегаешь, собираешь документы. Еще в Москве нет налога на мощные электрокары, - отмечают владельцы «электричек».

Герман: "То, что заправки станут платными, я это понимал. Но ценник должен быть гуманный".

Герман: "То, что заправки станут платными, я это понимал. Но ценник должен быть гуманный".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге его тоже нет, но только для машин мощностью до 150 лошадиных сил (и только на пять лет). А свыше- плати как за обычное авто. Чтобы экономить, многие «электрички» ездят в Петербурге на столичных номерах, формально не меняя владельца.

«Есть вопросы с обслуживанием»

Василий, 40 лет

Машина:VolkswagenID4

Новая, 3,5 млн рублей

- Часто на зарядные станции не попасть - несмотря на знаки, запрещающие парковку, подъезд к ним заставлен машинами,- говорит Василий. - У меня две машины, одна на бензине, другая - электро. Ее мне новой привезли из Китая в этом году. Проблемы? Вопрос с обслуживанием, непонятно что с запчастями. Плюс стандарты разъемов на зарядных станциях разные, приходится искать ту станцию, которая подходит именно тебе. Станций с китайскими разъемами в городе пока немного, нужны переходники. Для быстрой зарядки, когда машина заправляется за минуты, его стоимость 1600 евро. Пока я заряжаюсь у дома, ездить выгодно.

У Василия две машины - одна на бензине, другая - электро из Китая. Привез в этом году.

У Василия две машины - одна на бензине, другая - электро из Китая. Привез в этом году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ТЕМУ

Общая беда, на которую сетуют почти все владельцы электрокаров (у нас их в городе порядка 900 человек), - недостаток инфраструктуры. В течение 2023-2024 годов в городе планируется установить 106 «быстрых» зарядных станций, но пока же, по данным Смольного, в городе их всего 101 (обычных АЗС - 600). 46 станций принадлежат компании «Россети Ленэнерго», 55 установлены у дилеров электромобилей, на площадках бизнес-центров, торговых комплексов и отелей. В их числе и несколько бесплатных зарядок.

КОМПЕТЕНТНО

Автоэксперт Дмитрий Попов: «На электрокаре далеко не уедешь»

- Владельцы электромобилей в любом случае должны понимать, что история с популяризацией рано или поздно сойдет на нет. Все эти «профиты» и льготы когда-то отменят. Электричество стало платным, и затраты на «топливо» практически приравнялись к 95-му бензину.

Сейчас электромобиль - это в основном вторая машина в семье. Однако тут развитие истории с электрокарами ограничивает экономическое состояние населения, не все могут купить и содержать две машины. Лично для меня это пока не вариант, я - автопутешественник, а на электрокаре далеко не уедешь.

В среднем, одной зарядки батареи хватает на 150-200 километров.

В среднем, одной зарядки батареи хватает на 150-200 километров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИЦЕНИСЬ!

За 400-500 тысяч можно купить 10-летний Nissan Leaf. Это будет праворульный автомобиль из Японии с частично живым аккумулятором.

Модная Tesla - детище Илона Маска – попадает в Россию в основном из США. Машина с пробегом стоит в районе 2,5-3 млн рублей. Новая – от 6 млн.

Тем, кто хочет купить машины из салона и с гарантией, можно поискать премиальные Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Porsche Taycan, которые еще имеются в продаже. Правда, их цена переваливает за 10 млн рублей.

Есть среди «электричек» и российские марки. «Москвич 3е» - клон китайского JAC Sehol E40X, уже продается по цене от 3,5 миллионов рублей.

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