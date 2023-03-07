Внимание! Радиация: Пугающие дорожные знаки в Приморском районе Петербурга оказались постановкой

Предупреждения о химической опасности появились в районе Яхтенной. Фото: комитет по природопользованию

Таинственные знаки напугали жителей Приморского района. Нет, это не круги на полях, а лишь дорожные указатели. Они исчезли так же загадочно, как и появились. А вот осадочек остался. Хорошо, что не радиоактивный.

Накануне сообщения о дорожных знаках, предупреждающих о химической опасности, переполошили жителей Приморского района. Щиты были установлены в районе Яхтенной улицы и Богатырского проспекта. И, как пояснили в комитете по природопользованию, самовольно и незаконно.

Знак оперативно демонтировали. Фото: комитет по природопользованию

Там оперативно отреагировали на сообщения активных граждан и выслали на место специалистов мобильной экологической дежурной службы.

- Химических, загрязняющих веществ не выявлено, радиационный фон в норме. Незаконных знаков бригада также не обнаружила - спасибо за оперативность ответственным службам! – сообщил комитет по природопользованию на официальной странице социальной сети Вконтакте.

Тем временем, сообщения о подозрительных дорожных знаках набрали огромное количество просмотров и комментариев, полных недоумения. Пользователи сети предположили, что незаконные знаки могли установить активисты, пытающиеся привлечь внимание общественности к печально известной свалке в Приморском районе.

Радиционный фон в районе в норме. Фото: комитет по природопользованию

Мусор здесь складировали даже после официального закрытия в середине семидесятых годов, но в двухтысячных полигон законсервировали и огородили. Два года назад в Смольном приняли решение ликвидировать мусорный курган высотой 25 метров и площадью 12,5 гектаров.

Работы по расчистке мусорных завалов планируют начать уже в следующем году. В 2021 территория была включена в реестр Минприроды, а это позволит получить софинансирование в порядке субсидий до 49% стоимости проекта. Сейчас идет проверка достоверности проектно-сметной стоимости проекта. Два года назад работы оценивались в 2,5 млрд. руб. Что появится на расчищенной территории – неизвестно.