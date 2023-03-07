В 2022 году крупные компании увеличили налоговые поступления в бюджет. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

По итогам 2022 года налоговые доходы в консолидированный бюджет РФ (свод бюджетов всех уровней — от федерального до местных) превысили показатели 2021-го на 17,7%, или на 5,05 трлн рублей, достигнув 33,58 трлн. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных ФНС.

Крупнейшими налогоплательщиками в прошлом году стали компании из отрасли добычи полезных ископаемых. Так, например, свои позиции крупнейшего налогоплательщика Ленинградской области сохранил специализированный угольный терминал АО «Ростерминалуголь».

По итогам 2022 года стивидорное предприятие перечислило в бюджеты всех уровней налогов на 77% больше, чем годом ранее. На треть выросли поступления в региональный и местный бюджеты, в 3,5 раза увеличились отчисления в федеральную казну.

Сегодня в АО «Ростерминалуголь» работают более 600 высококвалифицированных сотрудников. Средняя заработная плата в компании на 35% превышает средний региональный уровень по отрасли. Также предприятие принимает активное участие в социальной жизни региона, направляя значительные инвестиции на поддержку волонтерских и благотворительных проектов.

В том числе в рамках социальной стратегии АО «Ростерминалуголь» оказывает дополнительную материальную поддержку работникам специализированного угольного терминала и членам их семей в случае такой необходимости. В частности, предусмотрена помощь в приобретении жилья, путем частичного погашения процентов по ипотеке, частичная компенсация стоимости питания работникам, поддержка семей с детьми, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, санаторно-курортное лечение. Особое внимание на предприятии уделяют обучению и совершенствованию профессиональных навыков специалистов. По итогам 2022 года 261 работник предприятия (более 40%) получили новые знания и повысили квалификацию в ходе теоретических и практических занятий по направлению от АО «Ростерминалуголь».

-Социальные инвестиции и ответственная налоговая политика предприятия вносят существенный вклад в развитие региона, создание комфортных условий для жизни его населения. Важным показателем того, что мы идем верным путем, является высокий индекс заинтересованности людей в трудоустройстве на терминале, планирование дальнейшей трудовой деятельности, профессионального обучения и карьерного роста в дружном трудовом коллективе компании, – подчеркнул управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов.

Благодаря растущим налоговым поступлениям Ленинградская область получает необходимые объемы средств для финансирования бюджетных обязательств, а также стабильную экономическую и социальную обстановку в регионе. А по итогам 2022 года налогоплательщиками Санкт-Петербурга в бюджетную систему РФ перечислено 2 трлн 77 млрд руб. налогов и сборов, и страховых взносов с темпом роста 101,4%, в том числе в федеральный бюджет – 373,2 млрд руб. (темп роста 54,6%).