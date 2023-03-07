Студенты из Петербурга запустили стартап этнической школьной формы. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Команда студентов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна запустила стартап по проектированию и созданию школьной формы с адаптированными этническими элементами и применением дополненной реальности (AR). Студентам удалось создать уникальный гибридный продукт для рынка Wear Net, который может стать новым трендом в моде и дизайне.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

КУЛЬТУРА - В МАССЫ

Проект носит название «Этно» и нацелен на сохранение и продвижение культуры народов России.

- В повседневности мы все чаще встречаем отдельные элементы разных культур, и это явление уже становится массовым. Однако эти элементы утрачивают свое первоначальное значение, сейчас особенно заметна проблема культурной апроприации. Мы поддерживаем идею национального разнообразия внутри одной страны и с уважением относимся к каждому народу. Поэтому при создании стартапа для нас было очень важно сохранить и правильно адаптировать наследие наших предков для нынешнего поколения. Разработанная нами школьная форма с этническим дизайном знакомит молодых людей с народной культурой, оставаясь стильной и современной, - рассказывает лидер стартапа, студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Ника Савицкая.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Бренд «Этно» вдохновлен образами народов России и разработан на основе традиционных способов изготовления одежды с использованием натуральных тканей и экоматериалов отечественного производства, не вызывающих аллергию. К слову, первая коллекция основана на культуре вепсов–коренных народов Петербурга и Ленинградской области. Изучив традиционную вышивку вепсов, авторы проекта вручную наносят на изделия орнамент в технике штампинга.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Сейчас студенты Университета промышленных технологий и дизайна работают над расширением команды, чтобы начать внедрение AR-технологий. Концепция применения дополненной реальности заключается в том, чтобы при наведении телефона на школьную форму на экране гаджета отображались дополнительные виртуальные элементы дизайна и общая информация об ученике.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Школьная форма с этническими элементами с применением технологий дополненной реальности – совершенно новый гибридный продукт для технологического рынка WearNet. Эта ниша свободна, и у наших студентов есть возможность стать законодателями тренда, который охватит дизайн, образование, культуру, историю и моду. Такой симбиоз традиций и инноваций может стать драйвером изменений в отрасли и дать новый импульс для развития модных культурно-исторических проектов с использованием передовых цифровых технологий, - комментирует директор проектного офиса Научно-технологической инициативы Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Максим Ермачков.