Две петербурженки сорвались со склона во время похода в горах Бурятии

Для 21-летней Александры и 27-летней Елены поход мог обернуться трагедией. Фото: СОЦСЕТИ

Все начиналось красиво: невероятные горы, Бурятия, туристичекая группа. Но для двух жительниц Петербурга этот поход мог обернуться настоящей трагедией. 21-летняя Александра Асоскова и 27-летняя Елена Березняк отправились на перевал Горных Духов в составе группы из 9 человек.

Поднялись все участники похода без происшествий, а во время спуска две петербурженки сорвались со склона и получили травмы – перелом ключицы и перелом бедра. Идти дальше самостоятельно они не смогли: потребовалась эвакуация.

- Да, моя дочь сейчас находится в Иркутске в медучреждении.У неё перелом ключицы, будет операция. В остальном все хорошо. У второй девочки сильные ушибы бедра, ее не госпитализировали. Слава богу, что все обошлось малой кровью, - рассказала spb.kp.ru мать Елены Борозняк Светлана.

Поход должен был завершиться только 12 марта, но из-за эвакуации пострадавших девушек закончить туристическое восхождение пришлось пораньше.

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