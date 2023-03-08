Отец из Петербурга, который закапал наркотик девочкам 10 и 11 лет и совратил их, заявил о тяжелой болезни

Арестованный за совращение двух девочек петербуржец пожаловался на состояние здоровья в СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

24-летний петербуржец, арестованный за совращение двух девочек 10 и 11 лет, пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО. Об этом spb.kp.ru рассказал его отец. Напомним, в конце февраля менеджер по продажам снял номер в отеле втайне от жены, которая нянчилась с двухмесячным сыном. Там мужчина принял наркотики, разбавил их в шприце и отправился гулять. По дороге ему попались две маленькие жертвы. Педофил разговорил девочек, накормил фастфудом, после чего заманил к себе в офис в бизнес-центр, где закапал в нос наркотик, раздел и надругался над каждой из них.

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На допросе извращенец заявлял, что ничего не помнит из-за того, что был пьян. Его отец признался редакции, что сын два года был в завязке от наркотиков, но сорвался из-за тяжелого быта. А теперь он якобы болен и может умереть прямиком в СИЗО, куда суд поместил его на два месяца, пока идет следствие.

- У него тяжелое заболевание. Лучше не становится. Долгое время был на терапии. А сейчас ему ничего не дают! – пожаловался отец. – Попросту дают ему умереть, по большому счету. Ему вообще нельзя пропускать ни дня терапии.

Напомним, 24-летнему наркоману грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Что касается девочек, то они вернулись домой после госпитализации. С ними работают психологи.

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