«От работы получаем большое удовольствие»: Как девушки-следователи расследуют убийства и ограбления

Следователь ГСУ СКР по Петербургу рассказала "Комсомолке" о том, как ищет опасных преступников. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Их служба и опасна, и трудна. Но кто сказал, что следствие не женское дело? Светлана Маркова – руководитель следственного отдела по особо важным делам ГСУ СКР по Петербурге. Свою службу она несет уже 27 лет. Еще в студенчестве она взялась распутывать заказные убийства, грабежи и изнасилования. К 8 марта девушка в погонах рассказала о своей работе.

- Страшно не было, было «драйвово» и весело. Криминальная обстановка того времени (90-х – прим.ред.) не позволяла бояться. Нам было некогда переживать. Переживали родители, но очень гордились и гордятся мной до сих пор, - делится Светлана Маркова.

Преступления 90-х для следователей все еще актуальны: благодаря развитию современных технологий возобновить расследования конца прошлого века стало возможным. Правоохранители, поднимая старые дела, находят и судят заказчиков, организаторов преступлений и лидеров преступных группировок.

Светлана Маркова неожиданно призналась, что профессия сделала ее более мягкой. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

- Профессия меня, безусловно, изменила: я стала более чувственной и мягкой. Доброе отношение к людям должно быть у следователей на первом месте: если мы не будем сопереживать и сочувствовать и не будем относиться к людям по-человечески, то грош нам всем цена. Конечно, с годами в людях можно разочароваться, а можно людей полюбить. В работе есть и много романтики, у добросовестных работников правопорядка повышенное чувство справедливости. Мы получаем огромное удовольствие, когда в результате методичной работы мы находим преступника.

Светлана Маркова вспомнила свои громкие дела.

- Несколько лет назад я расследовала дело об избиении, которое повлекло за собой смерть. В подъезде нашли тяжело избитого молодого парня, который работал директором крупного областного предприятия. Его обнаружил друг-одноклассник, привел домой, где пострадавший умер на его глазах и на глазах старенькой мамы – врачи были уже не в силах ему помочь. Мы стали проводить расследование и обнаружили группу бандитов, которые забили до смерти железными палками погибшего, - делится следователь. - Их нанял тот самый друг-одноклассник, у которого на руках умирал избитый молодой мужчина. Как выяснилось позже, эта преступная группировка совершила не одно преступление.