Рекордно холодная ночь ожидется в Петербурге в ночь на 10 марта

Самая холодная ночь ударит в Петербурге 10 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Предстоящая ночь в Санкт-Петербурге может стать самой холодной в этом году. За минувшую зиму температура воздуха в городе лишь четыре раза опускалась ниже минус 15 градусов. Ожидается, что в ночь на 10 марта 2023 года в городе станет рекордно холодно для этого сезона. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Сложная погода, да и прогнозы у нас не простые, потому что предстоящая ночь опять претендует на звание самой холодной в Санкт-Петербурге за эту зиму. Утверждать сейчас не могу, пока только претендует, всегда есть что-то против, то облака, то западный ветер, - рассказал синоптик.

Колесов напомнил, что самая холодная ночь этой зимы была зафиксирована в января. Температура опустилась до минус 17,3 градусов. Это самое низкое значение в городе. Но будущей ночью может похолодать до 16-18 градусов мороза, поэтому и вероятность достижения самого низкого значения снова появляется.

А днем 10 марта будет уже не столь жутко: без осадков, слабый ветер и до 1-3 градусов ниже нуля.