В Петербурге прошла Первая бизнес-конференция «Женщины ДЕЛА: Социальный аспект». Фото предоставлено организатором.

В преддверии Международного женского дня, 6 марта 2023 года, Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге провел в городе Первую бизнес-конференцию «Женщины ДЕЛА: Социальный аспект». Встреча деловых леди прошла под руководством Центра «Мой бизнес» и при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Мероприятие, где обсуждали главные вопросы социальной повестки, собрало более 130 человек. Среди них были представители исполнительных органов власти, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели женского движения, а также руководители социальных предприятий Петербурга.

- Развитие женского предпринимательства сегодня - один из важнейших драйверов роста доли малого и среднего бизнеса в региональных экономиках, - отметил директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Валерий Береснев. - Важный факт: именно женщины реализуют до 90% социально ориентированного бизнеса. В Петербурге большой потенциал для роста числа социальных предприятий. На базе Центра «Мой бизнес» мы помогаем им развиваться и менять мир к лучшему.

Организаторы провели форум в Северной столице не случайно. По словам заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Ольги Горышиной, к 2023 году в Петербурге работает 168 компаний, которые имеют статус социальных. При этом, государство активно помогает таким предприятиям. И поддержка продолжает расти: в прошлом году 52 петербургские компании получили 25 миллионов рублей. В 2023-м это число вырастет до 30 миллионов.

- Кроме социальных грантов, которые может получить каждый субъект малого и среднего бизнеса, для социальных предпринимателей у нас есть льготные кредиты, - сообщила Ольга Горышина. - Каждый может получить займ до пяти миллионов.

Еще одним источником государственной помощи может стать социальный контракт. По словам, представителя Управления социальной защиты Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Евгении Пешиковой, таким образом можно получить 350 тысяч рублей.

Важной частью конференции стала панельная дискуссия «Важность поддержки», где эксперты дали советы по развитию своего дела. Например, рекомендации дала заместитель директора регионального Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Валерия Фьерару.

- Центр «Мой бизнес» является единой точкой входа для предпринимателей, где оказываются как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки, - объяснила Валерия Фьерару. - Когда вы не знаете с чего начать, как развиваться, приходите в центр, где вас проконсультируют и помогут получить адресную помощь.

Кроме того, эксперт сообщил гостям приятную новость: Уже в конце марта на базе Центра «Мой бизнес» в городе откроется специализированный центр для самозанятых.

Также участникам рассказали о финансовых инструментах поддержки малого бизнеса, не только от государства. Одной из таких является некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания».

- Фонд реализует две программы поддержки - предоставление поручительств и выдача микрозаймов, - уточнила заместитель исполнительного директора по микрофинансированию HKO «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Юлия Рубанистая. - Мы оказываем адресную помощь бизнесу. Самозанятым гражданам помогаем беззалоговыми займами до 500 тыс рублей. Начинающим и действующим предпринимателям выдаем микрозаймы до 5 млн рублей и поручительства до 100 млн рублей.

Весь день, на конференции работала выездная консультационная поддержка Центра инноваций социальной сферы «Мой бизнес», где любой мог обратиться с вопросом. По словам гостей форума, особенно интересными и полезными оказалась серия мастер-классов и бизнес-игра «Волшебные карты для управленца».

Поскольку конференция была посвящена женскому социальному предпринимательству, она же стала территорией добрых дел. В ходе проведения общероссийской благотворительной инициативы #МойБизнесПомогает на площадке собирали пожертвования в адрес Благотворительных фондов «Доброделы» и «Помощь бездомным собакам». К слову, эта акция проводится регулярно и любой желающий может внести пожертвования в специальный бокс, установленный в здании Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ну и какая конференция без развлечений и подарков? Весь день в зале работала креативная творческая мастерская «HANDMADEMANIA», где гости своими руками вместе создавали фотозону из цветов. Самые активные участники, а также те, кто особо отличился в деле развития социального предпринимательства, получили от организаторов встречи памятные подарки. В конце всех ждал еще один сюрприз - фирменный семиярусный торт «Мой бизнес» более метра высотой и весом в 10 килограмм от петербургского кондитера Татьяны Харченко. Произведение кулинарного искусства стало яркой и вкусной точкой Первой бизнес-конференции: «Женщины ДЕЛА: Социальный аспект».

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