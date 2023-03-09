Банковская система России прошла испытание на прочность. Фото: пресс-служба Сбербанка.

7 марта 2023 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом, председателем правления ПАО Сбербанк Германом Грефом. Обсуждалась текущая деятельность компании, в том числе в условиях внешнего давления, сообщает сайт kremlin.ru.

Редакции стали известны свежие данные о результатах работы Сбера в 2022 году. Банк завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей - эти данные содержит опубликованный банком отчет международным стандартам финансовой отчетности. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%.

- 2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки, - рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. - Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам. Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

По итогам 2022 года количество активных клиентов - физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн. Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.

В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат: В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.