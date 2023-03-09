Чистая прибыль и технологическое лидерство: банковский сектор справился с ограничениями

Чистая прибыль и технологическое лидерство: банковский сектор справился с санкциями. Фото: freepik.com.

2022 год и начало 2023 -го стали сложнейшим периодом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний рядом государств были введены ограничения, по данным сайта banki.ru под них попали крупнейшие банки - Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Тинькофф, Совкомбанк, «Открытие», Газпромбанк и многие другие.

Тем не менее банковская система России преодолела трудности, которые нам пытались создать извне. В условиях санкционного давления она не просто сохранила устойчивость, а сделала большой шаг к обеспечению финансового суверенитета. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с главой Сбербанка, сообщает сайт kremlin.ru.

- Это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно. Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что «Сбер» чувствует себя устойчиво. Это хороший сигнал для всей экономики, да и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка, - сказал Владимир Путин.

В 2022 году многим крупным компаниям пришлось реализовывать антикризисные планы. В Сбере радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам. В итоге бизнес-модель банка прошла очередное испытание на прочность. Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%.

По словам главы Сбербанка, благодаря успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры, бизнес быстро адаптировался к изменившимся условиям.

- Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак, - рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. - На основе инструментов нашей IT-платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока - 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние.

Одной из главных задач сегодня стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Российские банки замещают вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.