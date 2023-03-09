Илья Авербух: «Роману Костомарову пишут даже бойцы СВО. Все письма будут переданы ему через жену»

За вечер удалось собрать более 300 писем поддержки Фото: Артем КИЛЬКИН

«Рома, борись!» - гласила надпись на прозрачном ящике в холле СК «Юбилейный» в Петербурге, где 8 марта проходило ледовое шоу Ильи Авербуха. Внутри - аккуратно свернутые белые бумажки. На них слова поддержки от поклонников для Романа Костомарова, который вот уже третий месяц борется за жизнь.

Олимпийский чемпион и сам должен был принимать участие в этом шоу, но в ночь с 9 на 10 января его госпитализировали с пневмонией и подключили к ИВЛ. Дальше - сепсис, кома, ампутация ступней ног и пальцев рук, инсульт и множество последствий. За состоянием фигуриста судорожно следила вся страна, когда 7 марта, наконец, стало известно, что сепсис перестал прогрессировать. Появились улучшения!

Здоровье - первое, чего желали поклонники Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что касается состояния Романа, то на данный момент есть небольшие улучшения. Мы держим кулаки, молимся и верим, - рассказал spb.kp.ru режиссер-постановщик шоу Илья Авербух.

Молятся за Костомарова не только родные, знакомые и коллеги. Здоровья ему желают все поклонники фигурного катания. Корреспондент spb.kp.ru заглянула в письма, которые те отправляют любимому спортсмену.

«Роман! Вы должны бороться. Мы все любим вас и переживаем за ваше здоровье. Пусть господь поможет вам»

«Роман, здравствуйте! Желаю скорейшего выздоровления. Очень жаль, что вас не будет на ледовом шоу в Петербурге. Но мы всегда с вами, не отчаивайтесь, боритесь, пусть все у вас будет хорошо. Марина»

Свои письма люди бережно складывали в ящик Фото: Артем КИЛЬКИН

«Дорогой и уважаемый чемпион! Вы всегда были и будете для нас примером стойкости и мужества! Здоровья! Теплоты близких и заботы! Молимся за вас всей семьей»

Всего за вечер было собрано больше 300 записок от поклонников. Все они будут переданы Роману Костомарову через его жену Оксану, которая все время находится рядом.

Каждый старался поддержать спортсмена добрым словом Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я хочу подчеркнуть, что это не сбор средств, это не финансовая поддержка, это не организация фонда. Мы не просим людей нести деньги, это наша семейная история. Ледово-семейная. Мы будем сами с ней бороться, сражаться и побеждать, - отметил режиссер-постановщик шоу Илья Авербух. - Сейчас появилось очень много писем от бойцов СВО, которые тоже сталкиваются с похожими проблемами. Это объединение тоже очень важно. Мы берем эти письма, передаем Оксане. Я думаю, что это очень важно для семьи Ромы, для его детей, которые будут видеть, как уважали и уважают его. Вся страна переживает за их отца. Это объединяет и страну, и нас. И думаю, что в итоге это поможет Роме пройти это страшное испытание.

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