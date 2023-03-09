Временные бесплатные проездные для детей участников СВО заменят на постоянные в Петербурге

В Петербурге временные бесплатные проездные билеты для детей участников СВО заменяют на постоянные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге временные бесплатные проездные билеты для детей участников специальной военной операции заменят на постоянные. Об этом 9 марта 2023 года сообщили в Смольном. Это значит, что больше ежемесячно продлять проездной не нужно. Он будет действовать во всем общественном городском транспорте, а также на пригородных электричках вплоть до 31 декабря 2023 года.

- У нас действует большой пакет мер социальной поддержки для детей участников СВО. В феврале мы его расширили. Бесплатные проездные билеты могут оформить не только родные дети участников СВО, но и дети супруг от предыдущих браков. Все дети, которые живут и воспитываются в семье участника специальной военной операции, должны иметь такие льготы, - отметил губернатор Александр Беглов.

Для того, чтобы оформить постоянный проездной билет нужно обратиться в один из офисов ГКУ «Организатор перевозок». С собой следует взять ранее выданный проездной билет, а также фотографию размером 3 на 4 сантиметра. Новый постоянный проездной будет выпущен в день обращения.

Напомним, что бесплатные проездные для детей мобилизованных и добровольцев предоставляются с октября прошлого года. Помимо школьников, льготные проездные имеют студенты, ординаторы, аспиранты, адъюнкты, ассистенты-стажеры, обучающиеся по очной форме в петербургских вузах или научных организациях.