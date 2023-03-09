Петербуржец через суд потребовал отменить платные парковки в Адмиралтейском районе

Житель Петербурга попросил суд отменить платные парковки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Петербурга обратился в городской суд с просьбой отменить платные парковки. По мнению мужчины, распоряжение Комитета по транспорту противоречит Гражданскому кодексу, в котором говорится о равенстве людей в вопросе гражданских прав.

- Истец возмутился, что в Адмиралтейском районе рассчитываться за парковки можно только в безналичной форме. Это, по его мнению, препятствует осуществлению его гражданского права на расчет наличными, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Возмущенный водитель попросил суд признать распоряжение Комитета по транспорту недействующим с момента его принятия. Иными словами, мужчина хочет, чтобы в Адмиралтейском районе больше не было платных парковок.

Материалы дела переданы судье. В ближайшее время будет принято решение по иску петербуржца.

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