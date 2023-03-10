60 домов Петербурга «укутают» греющим кабелем в 2023 году

Обновление пройдет по четырем центральным районам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Греющая лента, которой окутали крыши многоквартирных домов на улице Пестеля, неплохо показала свою эффективность. Такой промежуточный итог наблюдений за пилотным проектом озвучили в Жилищном комитете. Как сообщили Spb.kp.ru в пресс-службе ведомства, за работой теплой системы постоянно наблюдают.

Еще в августе специалисты обвили греющей лентой 14 кровель и вывели водосточные трубы с них в ливневую канализацию. Тесное соседство позволило поддерживать в трубах теплый воздух и не дало им промерзнуть. Так талая вода с крыши могла сразу уплывать в ливнесточную систему, а не леденеть на тротуаре.

- Уже сейчас, еще до завершения зимнего периода, можно сделать вывод об эффективности подобных решений – наледь на тротуарах отсутствует, талая вода с крыш беспрепятственно удаляется в ливневую канализацию, - заявили «Комсомолке» в Жилищном комитете и заметили, что окончательные расчеты специалисты сделают уже в теплое время. Тогда же станет понятно, стоит ли распространять такой подход на другие дома.

Водосточная труба, уходящая сразу в ливневую канализацию, не позволяет талой воде замерзать на тротуаре. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ведомстве рассказали, что районы активно предлагают адреса, на которых хотели бы увидеть греющий кабель следующей зимой. Уже сейчас предложено более 60 адресов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Окончательный список сформируют к маю.

- Управляющие компании смогут приступить к его реализации за счет собираемых средств по статье «текущий ремонт общего имущества собственников помещений», - подытожили в комитете.