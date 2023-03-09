Финансирование на строительство станций метро планируют перераспределить в Петербурге

Финансирование строительства трех линий метро планируется изменить Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга приняли решение изменить перераспределение бюджетных денег на строительство новых станций метро. Соответствующий документ комитета по развитию транспортной инфраструктуры появился на сайте Смольного 9 марта. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

На строительство Красносельско-Калиниснкой линии метро от «Казаковской» станции до «Путиловской» изначально планировалось выделить 13,7 миллиардов рублей в 2023 году, 17,9 миллиардов – в 2024 и 2,3 миллиарда – в 2025. Но позже решили сократить финансирование до 17,2 миллиардов в 2024 году и увеличить в 2025 году до 3,1 миллиарда.

- Уменьшение объемов расходов в 2024 году не повлияет на сроки ввода объекта. Сдать его планируется в четвертом квартале 2024 года, - говорится в документе.

Такое же перераспределение бюджетных средств запланировано для строительства Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института». На 2023 год теперь выделят 7,1 миллиард, а на 2024 – 7,3 миллиарда рублей.

Невско-Василеостровскую линию метро от «Беговой» до «Планерной» планировали начинать строить этой весной. В этом году на эти цели заложено 2,1 миллиарда рублей, а в последующие годы финансирование планируется сократить. В 2024 – до 1,4 миллиардов, а в 2025 – до 5,9 миллиардов рублей.

- Уменьшение объемов расходов в 2024 и 2025 годах вызвано необходимостью увеличения объемов расходов по объектам строительства, ввод которых, запланирован в 2024 и 2025 годах, - говорится в документе.