Скажи мне «да»: Когда необходимо согласие супруга на сделку

Иван Соколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Покупать и продавать имущество можно без согласия супруга - в силу закона оно подразумевается, но в отдельных случаях согласие должно быть удостоверено нотариусом, и без него не совершить сделку. Речь о трех видах сделок. Первый - сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации.

- Заключение любых сделок по распоряжению общей недвижимостью супругов, права на которую подлежат государственной регистрации, требует нотариально удостоверенного согласия супруга. Проще говоря, это сделки, по которым право собственности переходит другому лицу. Например, продажа, дарение, мена, - поясняет член Комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов.

Еще одна категория - это сделки, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма. Например, заключение договора ренты или отчуждение долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество.

Без согласия супруга также не заключить сделку, подлежащую государственной регистрации. Самый понятный пример - покупка квартиры по договору долевого участия или заключение договора аренды сроком более одного года.

- Если какая-либо из перечисленных сделок совершена без нотариального согласия супруга, она может быть признана недействительной. Конечно, когда сделка оформляется у нотариуса, такой сценарий практически невозможен. А если согласие было получено, несогласный супруг имеет право в течение года ее оспаривать, - предупреждает Иван Соколов. - Перед совершением сделки можно задать необходимые вопросы нотариусу, это позволит избежать неприятных ситуаций. Оформить согласие супруга можно только при личном обращении к нотариусу. Если же человек в другом городе, есть возможность перевести документ в электронный и отправить его по месту требования.

И еще одна рекомендация: в согласии лучше указывать детали сделки - цену, сроки и иные условия. Соглашаться на все и сразу неразумно, это может обернуться против вас. Впрочем, нотариус обязательно предупредит об этом.