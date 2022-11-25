Итоги регионального этапа конкурса «Россия, устремленная в будущее»объявили в зале ученого совета СПбГУПТД

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На участие в шестом сезоне интеллектуального соревнования было заявлено 165 студенческих проектов из 20 петербургских вузов. Члены жюри отбирали работы в рамках трех конкурсных номинаций :лучшая литературная работа (эссе), лучшая изобразительная работа (фото, плакат) и лучшая видеоработа.

В номинации «Лучшая изобразительная работа (фото, плакат)» победителем признана студентка СПбГУПТД Екатерина Коноплева с работой «Построй город!». Ею была разработана серия плакатов в честь 350-летия Петра I. «Одной из величайших заслуг Петра Великого в деле укрепления Российского государства было основание и строительство Санкт-Петербурга, являющегося на сегодняшний день одним из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров России и мира. Каждый плакат посвящен отдельному сооружению времен петровской эпохи и представлен в виде игры тетрис», - рассказала автор. В центре композиции – игровое поле с расположенными в нем геометрическими фигурами известной головоломки. В них изображены фрагменты объекта культурного наследия российского императора, обозначенного на аватарке справа как главное действующее лицо. Метод визуализации в игровой форме олицетворяет строительство города Петром I. Каждый плакат содержит название отдельной архитектурной постройки петровской эпохи и годы начала и окончания ее строительства. Для связки плакатов в единую серию использован знак вопроса с пометкой «дальше» для перехода к изображению со следующим памятником культуры.

В Номинации «Лучшая видеоработа» победу одержал проект «Сделай мир чуточку лучше – подари людям возможность жить» от авторского коллектива студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета: Любови Корейси Анны Симоненко. Работа проведена при сотрудничестве с Федеральным регистром доноров костного мозга. «Цель проекта: изменение настороженного отношения людей к донации костного мозга. Проблема заключается в высоком уровне заболеваемости и смертности вследствие отсутствия потенциальных доноров, а также в недостаточной информированности населения, способного принять участие в спасении жизни больных раком. Для просвещения граждан в нашем видео приведены адаптированная медицинская информация, алгоритм действий для потенциального донора, интервью с действующим донором, который собственным примером показал безопасность забора костных клеток. Мы надеемся, что после просмотра люди получат необходимые знания и мотивацию помогать», - поделились авторы видео.

В номинации «Лучшая литературная работа (эссе)» победителем признан проект «Лекарственный ликбез» Елизаветы Пимоновой (Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет). Ее работа направлена на развитие лекарственной грамотности среди школьников. «Из-за отравления «НО-ШПОЙ» петербуржец попал в реанимацию», «Двое школьников отравились таблетками в Петербурге», «Семилетняя девочка наглоталась поливитаминов и попала в больницу». Мы нередко видим подобные заголовки новостей. Лекарства сейчас доступны каждому, их можно купить даже в интернете. Люди уверены, что знают о лекарствах все, но самоуверенность и безответственность могут дорого обойтись», - так начинается эссе Елизаветы.

«Мир меняется. Меняется и Россия. От Петра Великого и до наших дней развивается научно обоснованная, пациент-ориентированная фармация. Она продолжит развиваться и дальше в руках молодого, активного поколения. Поддержка людей, в том числе информационная, позволит предотвратить многие трагедии, улучшить жизненный уровень населения и здоровье нации», - комментирует автор.

Победителей регионального уровня ждет участие в окружном этапе конкурса, общий призовой фонд которого составил 135 тысяч рублей.

Организатор проекта - Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России.