Питбули загрызли болонку на глазах у ее хозяйки и детей в Петербурге

Хозяйка погибшего пса обратилась в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два питбуля загрызли метиса болонки в Петербурге. Ужасный инцидент произошел на глазах у хозяев маленькой собаки и детей во дворе дома 59 на улице Народная. Бойцовские псы внезапно выскочили и начали рвать несчастное животное. Хозяйка погибшей собаки не смогла ничего сделать, об этом случае она рассказала в группе «Веселый поселок» в соцсетях «Вконтакте».

- Хозяин собак в очередной раз не уследил за своими питомцами, которые вырвались из квартиры через приоткрытую дверь, затем из парадной и разорвали несчастную болонку, - жалуется Наталья Егорова.

Болонка по кличке Ник скончался от разрыва внутренних органов на месте. Наталья утверждает, что от питбулей уже пострадало несколько собак в их дворе, а также они нападали на взрослых.

- Только на моей памяти от этих псов пострадали два человека и около пяти собак, в том числе и моя собака была прооперирована, после нанесённых травм одного из этих псов, едва ли не осталась инвалидом, - добавила она.

Женщина уже обращалась в полицию, в этот раз она тоже написала заявление.