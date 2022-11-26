Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» петербурженке с 13-ю детьми

Эта семья ни один раз становилась лучшей в городе. Фото: администрация Петербурга

Президент Владимир Путин впервые за 30 лет наградил званием «Мать-героиня» жительницу Петербурга. Лидер страны подписал 26 ноября соответствующий указ. Этот статус за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей присвоили семи женщинам. Среди них Ирина Скрипко, которая воспитала вместе с мужем Александром 13 детей: четырех дочерей и девятерых сыновей.

- По профессии она врач-эпидемиолог, но сейчас все силы и время отдает семье и воспитанию детей. Ирина Борисовна сумела создать в семье удивительную атмосферу взаимопонимания, любви и заботы друг о друге. Во всем ее поддерживает муж, Александр Вадимович, - рассказывали о них ранее в пресс-службе Смольного.

В 2009 году также семь Скрипко удостоилась ордена «Родительская слава», в 2018 году стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Отметим, последний раз в истории звание «Мать-героиня» вручалось 14 ноября 1991 года еще в СССР. В то время это считалось высшей наградой женщины за воспитание 10 и более детей. За все время ордена удостоились примерно 431 тысяч женщин. В июне президент РФ Владимир Путин решил, что нужно возродить традицию.