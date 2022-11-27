Массовой дракой стенка на стенку закончилась игра «Зенита» против «Спартака» в Петербурге

На этот раз драка завязалась не между фанатами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На "Газпром Арене" в Петербурге, где сегодня, 27 ноября, проходит матч группового этапа Кубка России между «Зенитом» и московским «Спартаком», подрались... Нет, не фанаты, а сами игроки. В конце основного времени счет составлял 0:0, тогда конфликт вышел за рамки игры и закончился не только потасовкой, но еще и массовым отстранением игроков.

Начался конфликт сразу после свистка от главного арбитра Владимира Москалева. Полузащитник бело-голубых Вильмар Барриос схватил за футболку форварда «Спартака» Квинси Промеса. Все перетекло в драку. Родригао прилетело в челюсть от нападающего Шамара Николсона. В разбушевавшуюся толпу спортсменов влетел и Александр Соболев, размахивая кулаками.

Разнимать дерущихся пришлось и другим футболистам, и судьям, и в конечном итоге сотрудникам службы безопасности стадиона. Сказать, что собравшиеся на игре фанаты и болельщики были удивлены - это ничего не сказать. Пришли на футбол, а получили заодно и бои без правил.

Правда, дальше потрепавшим друг друга спортсменам пришлось несладко. Красную карточку получили сразу шесть игроков: Николсон, Соболев, Родригао и Барриос, Селихов, Малком. После серии пенальти со счетом 4:2 победил «Зенит». И это мы уже про футбол, а не про рукопашку.