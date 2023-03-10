Март 2023 года в Петербурге стал холоднее декабря и февраля

Петербургский март повторил температурный минимум зимы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Календарная весна уже наступила в Санкт-Петербурге, но весенней погодой и не пахнет. Так, минувшая ночь на 10 марта 2023 года стала самой холодной с начала весны, а также повторила температурный минимум минувшей зимы. Температура воздуха опустилась до минус 17,3 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- К 6 часам утра минимальная температура воздуха на городской метеостанции Санкт-Петербурге составила минус 17,3 градусов, что в точности соответствует самой низкой температуре, зафиксированной за минувшую зиму. Именно столько показывали термометры в Северной столице 8 января, - рассказал синоптик.

Также теперь март этого года в Северной столице стал и холоднее двух зимних месяцев. По своей минимальной температуре первый весенний месяц побил минимум декабря в минус 9,2 градусов и минимум февраля в 16,3 градусов.

Однако и на этом еще не все. Синоптики ожидают, что в ближайшие часы температура воздуха может еще немного понизиться, тогда март станет лидером холодного сезона.