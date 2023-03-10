Петербурженка до полусмерти избила навязчивого ухажера

Женщина жестко избила неугодного ухажера в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неудачный "подкат" к женщине в Санкт-Петербурге довел мужчину не до романтического вечера, а больницы. Ухажер слишком навязчиво приставал к даме, на что та отреагировала строго и очень резко, избив до полусмерти неугодного кавалера. Инцидент произошел за полночь 9 марта 2023 года в Адмиралтейском районе города. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 00:08 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от очевидца о том, что в подъезде дома 56 по улице Декабристов на лестнице между 2 и 3 этажами, лежит мужчина в крови, - рассказали в полиции.

Прибыв на место вызова, сотрудники полиции между 2 и 3 этажами дома, в подъезде обнаружили 47-летнего мужчину. Он был весь в серьезных травмах. Также к дому приехали сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего. Отмечается, что его состояние очень тяжелое.

В том же доме полиция задержала 35-летнюю женщину. Известно, что она отбивалась от приставаний ухажера, несколько раз ударила его руками и ногами, после чего толкнула. От толчка мужчина упал и ударился головой о ступеньку.

По факту тяжелых увечий на женщину возбудили уголовное дело.