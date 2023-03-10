Звенит январская вьюга: Главный синоптик Петербурга предупредил о морозе и снегопаде на выходных 11 и 12 марта

МЧС Петербурга предупредило о сильных морозах и снегопаде в выходные 11 и 12 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если кто-то из жителей Санкт-Петербурга или Ленинградской области еще не успел покататься на ватрушках или полюбоваться вьюгой, то на выходных такая возможность будет. 11 и 12 марта 2023 года погода будет, мягко говоря, не подарок. Снова морозы, много снега, сильный ветер. Но будут и часы мягкой погоды. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

- Еще одно испытание снегом предстоит пережить нам в эти выходные дни. Так что сразу настаивайтесь, планируйте время отдыха и прогулок, - отметил синоптик.

Все начнется с вновь скрипучих морозов в ночь на субботу. Об этом предупредили в МЧС города.

- Ночью ожидается понижение температуры до минус 19 градусов, в дневные часы местами сильный снег, - сообщили спасатели.

Дальше первая половина дня пройдет спокойно, с мягкой погодой до минус 2-4 градусов.В воскресенье температура уже меняться не будет и останется в этих пределах. Но после обеда в субботу пойдет снег. И будет идти весь день и даже ночью, периодически усиливаясь до снегопада. В воскресенье, 12 марта, снег останется, но уже небольшой.

Помимо снега на Петербург обрушится сильный ветер, который и превратит весь снегопад в метель. Ветер будет восточных направлений до 8-13 метров в секунду. Ближе к ночи воскресенья ветер утихнет, но снова разойдется днем, изменив направление с запада. Порывы станут сильнее до 15-18 метров в секунду.