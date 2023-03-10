Тренажер госслужбы: В Северной столице проходит конкурсный отбор в Молодежную коллегию Санкт-Петербурга

В Северной столице проходит конкурсный отбор в Молодежную коллегию Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодым у нас везде дорога открыта! Особенно это касается работы в государственных структурах, где особенно нужны юные и перспективные ребята с горящими глазами, которые могут свернуть горы! Для таких в Северной столице существует Молодежная коллегия Санкт-Петербурга. По сути, это полноценное молодежное правительство нашего города, которое входит в состав Ассоциации молодежных правительств РФ. Это команда инициативных и амбициозных новаторов, представляющих интересы молодежи на региональном уровне.

С 16 февраля по 17 марта 2023 года в Петербурге проходит конкурсный отбор в новый созыв Молодежной коллегии - уже пятый по счету. В разгар состязания за место среди самых активных и смелых «Комсомолка» решила выяснить, чем конкретно занимается это ведомство, что оно дает молодежи и каковы результаты его работы. Для этого мы поговорили с членом первого созыва Молодежной коллегии Аленой Зинкевич и участником нынешнего четвертого Владиславом Ильчишеным.

- Для тех, кто не в курсе, расскажите, зачем нужна Молодежная коллегия Санкт-Петербурга и чем там вообще занимаются?

- Если не вдаваться в юридические подробности, то Молодежная коллегия Петербурга - это совещательный орган при губернаторе города, которое занимается работой с молодежью, - объясняет Владислав. - Фактически, это тренажер государственной службы. С его помощью можно на практике изучить работу госструктур нашей страны и принять непосредственное участие в их работе.

- А если говорить еще проще, то это место, где активные и смелые могут показать себя и реализовать свои проекты и амбиции, - добавляет Алена. - Это реальный способ повлиять на жизнь города и быть услышанным правительством и всеми людьми.

- А как вообще так вышло, что вы двое стали членами коллегии?

- О, тут все интересно, - рассказывает Владислав. - С раннего детства я зачитывался книгами из жанра советской политической фантастики, а в 10 классе ясно понял, что хочу стать политиком. Уже на первом курсе вуза, когда мне было 18 лет, мне попалось объявление о наборе в Молодежную коллегию и я понял - это мой шанс. Я прочно ухватился за него и пока еще ни разу не пожалел о своем решении.

Владислав с детства хотел стать политиком. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Моя история берет свое начало в 2017 году, - вспоминает Алена. - Тогда я была председателем молодежной общероссийской организации «МИР», где занималась мирным патриотическим воспитанием молодежи. Когда же я узнала о наборе в коллегию, где я смогу не только поделиться своим опытом, но получить новые знания и связи, то я сразу поняла, что мое место там.

- Если говорить о конкретике, то чем там занимались именно вы?

- В коллегии я была руководителем комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию, - говорит Алена. - Вместе с единомышленниками мы разрабатывали проекты, которые рассказывали молодым людям о любви к родине, ее истории, культуре и героям. Одним из таких проектов стал молодежный форум мирной патриотики для школьников. Мы провели его на базе гимназии №192. Целый день спикеры, гости и сами ребята выступали на дискуссионных площадках, обсуждали актуальные темы и проблемы, делились опытом и предлагали свои идеи. Все прошло просто замечательно - участники сказали, что хотели бы, чтобы такие собрания проходили как можно чаще.

В составе Молодежной коллегии Санкт-Петербурга Алена руководила комиссией по гражданско-патриотическому воспитанию. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что касается меня, то сейчас я являюсь руководителем комиссии по молодежному самоуправлению и поддержке молодежных проектов и инициатив, - делится Владислав. - На протяжении двух лет мы помогали новому поколению жителей города создавать свои проекты и гранты, которые делают Петербург лучше. Мы считаем, что молодежное самоуправление в стране можно и нужно развивать и всегда готовы помочь в этом. Например, на первом году нашей работы нам пришла идея создать первый форум молодежного самоуправления в Петербурге «Артель». Мы собрали под одной крышей самых активных парней и девчонок из молодежных сообществ региона, где плотно креативили и общались. Мы уже дважды успели провести форум и собираемся сделать его ежегодной традицией.

- Выходит, Молодежная коллегия многому вас научила?

- Это еще мягко сказано, - улыбается Владислав. - Когда я вступал в Молодежную коллегию, я, как и большинство подростков, слабо понимал, что из себя представляет работа в госструктурах. Теперь же я знаю, как функционируют органы и вертикаль власти. Без работы в коллегии все это было бы просто невозможно. Я лично общался с многими руководителями, главами комитетов и председателями разных структур, побывал в Государственной думе и Совете Федерации, сумел вывести свои проекты на общероссийский уровень. И все это благодаря Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.

- Я могут ответить на ваш вопрос всего двумя словами: социальный капитал, - улыбается Алена. - Помимо практики и полезного опыта, работа в коллегии приносит те связи и контакты, которые могут очень помочь в жизни, работе и проектах. Приобретая их в юном возрасте, они со временем становятся только крепче, давая возможность делать что-то действительно важное, масштабное и полезное. Про себя могу сказать, что после работы в коллегии мой список знакомых, соратников и друзей вырос в несколько раз.

- К слову, прямо сейчас как раз идет конкурс в пятый созыв Молодежной коллегии - какие вызовы будут стоять перед ее участниками?

- Скажу прямо - работы предстоит непочатый край, - признается Владислав. - Однако, это не будет какая-то рутина. Новичков ждет сплоченный коллектив друзей и единомышленников. Предстоит много креативить и создавать проекты на тему образования, воспитания и патриотизма, придумывать новые форматы общения с молодежью, разрабатывать свои концепции и не бояться экспериментировать. Сейчас как раз то время, когда молодой возраст - это ваше преимущество и сила. Не стоит тратить эти годы на ерунду, когда можно сделать что-то действительно важное и крутое.

- Как бывший член коллегии, какой совет вы можете дать будущим участникам?

- Всем окружающим, коллегам, друзьям, родственникам и даже себе я даю один совет: не надо стесняться, - заявляет Алена. - Будьте активными, не бойтесь предлагать новое и необычное - именно такие идеи ценятся больше всего. И помните: чтобы получить максимум, нужно отдавать максимум усилий.

КОНКРЕТНО

Узнать больше о конкурсном отборе в состав Молодежной коллегии Санкт-Петербурга можно тут, а также на сайте gov.spb.ru.