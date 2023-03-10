Аукцион на строительство продолжения Красносельско-Калининской линии метро отменили в Петербурге

Подрядчики не заинтересовались строительством коричневой ветки метро Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге отменили аукцион на строительство продолжения Красносельско-Калининской линии метро. Все дело в том, что никто из подрядчиков не вызвался спроектировать участок от «Путиловской» до «Каретной» станции.

Тендер появился на сайте госзакупок 16 февраля, но 9 марта опубликовано сообщение о том, что проведение закупки отменено. Теперь «Метрострой Северной столицы» планирует запустить аукцион снова, но не в том виде, в каком он был изначально.

- Было принято решение укрупнить проект строительства этой линии метро. Ранее это был конкурс на разработку проектной документации для работы в 2023 году, а теперь мы планируем найти подрядчика, который займется проектом для всего периода строительства, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

В организации объяснили, что проект будут делить на этапы строительства. То есть документы будут передавать постепенно: как только подготовят документацию для первого этапа реконструкции линии метро, она будет передана строителям.

Соответственно, начать стройку удастся раньше. Поэтому неудачный аукцион никак не скажется на сроках сдачи участка коричневой ветки, заверили в Метрострое. До конца марта специалисты опубликуют обновленный тендер и продолжат поиски подрядчика.

Напомним, начальная цена прежнего конкурса составляла 351 миллион 493 тысячи рублей.