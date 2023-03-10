10 километров новых велодорожек появятся в Приморском районе Петербурга в 2024 году

Приморский район Петербурга пополнится новыми велодорожками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 10 километров новых веломаршрутов появятся в Приморском районе Санкт-Петербурга в 2024 году. Подробности проекта spb.kp.ru раскрыли в комитете по транспорту Северной столицы.

- В городе развивается велоинфраструктура, которую можно использовать для передвижения на всех средствах индивидуальной мобильности. В 2024 году в городе запланировали строительство следующих веломаршрутов: «Приморский проспект (от Яхтенной улицы до улицы Савушкина)» - 1,7 километра; «Комендантский проспект от Шуваловского проспекта до Комендантской площади» - 2,5 километра; «Глухарская улица - Планерная улица - Яхтенная улица» - 5,9 километра (участок строительства 4,8 км), - поделились с spb.kp.ru в городском комитете по транспорту.

В 2023 году Санкт-Петербург тоже прирастет новыми объектами велоинфраструктуры. Дорожки обустроят по маршрутам между проспектами Косыгина и Заневским, а также между улицей Коллонтай и Дальневосточным проспектом. Их общая протяженность составит 5,2 километра.

Добавим, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге доступно 42 велосипедных маршрута общей протяженностью 143,7 километра. За 2022 год их стало на 9,2 километра больше.