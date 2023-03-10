Коммунальные услуги за холодную воду в Петербурге введут в единую квитанцию «ЕИРЦ СПб» с февраля

С февраля 2023 года коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказанные петербургским Водоканалом, будут включены в единую квитанцию АО «ЕИРЦ СПб» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге единая платежная квитанция по коммунальным услугам продолжает объединяться. Начиная с квитанции за февраль 2023 года сумма за услуги по холодной воде, предоставленные "Водоканалом" будут включены в единый платежный документ белого цвета "ЕИРЦ СПб". Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе "Водоканала".

- Изменения связаны с реорганизацией АО "ВЦКП «Жилищное хозяйство" в форме присоединения к АО "ЕИРЦ СПб", - пояснили на предприятии.

Также есть дома, которые заметят изменения не сразу, а лишь в марте. Это касается домов: проспект Космонавтов, дом 61, корпус 1, литера А; в Шушарах Первомайская улица, дом 5, корпус 1 и Московское шоссе, дом 246, литера А; дом 13, корпус 1 и дом 7, корпус 1 на улице Брянцева, а также Ленинский проспект, дом 51. В случае возникновения вопросов по начислению платы можно обратиться АО «ЕИРЦ СПб».