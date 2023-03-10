Сбер: на Северо-Западе растёт интерес к юаням. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Активный интерес россиян к китайской валюте объясняется ограничениями на операции с долларом и евро, введенными Центробанком. На этом фоне юани все чаще рассматриваются как достойная альтернатива доллару для международных расчетов и инвестиций.

По данным Северо-Западного банка Сбербанка, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80 процентов. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40 процентов.

Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.

При этом доли в общем объеме вложенных в юани рублей по регионам Северо-Запада распределились следующим образом: почти 60 процентов приходится на Санкт-Петербург, на втором месте Новгородская область – 22%, на третьем – Архангельская область – 12%, оставшиеся 6% – на другие субъекты СЗФО.

Рост интереса и доверия клиентов к вкладам Сбера в юанях можно объяснить, как в целом популяризацией китайской валюты на рынке, так и привлекательными условиями по депозиту «Вклад в юанях». С учётом капитализации максимальная ставка по нему достигает 2,59% годовых. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть такой вклад можно через цифровой сервис СберБанк Онлайн и в отделениях Сбера с помощью сотрудника банка.

Эксперты отмечают: чтобы юань смог стать альтернативой доллару, его доля в международных расчетах должна кратно вырасти. Он должен быть признан и принят в использование подавляющим большинством стран.