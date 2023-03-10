Формула успеха: в России установлен рекорд по производству минеральных удобрений

ФосАгро наращивает производство агрохимической продукции. Фото: Тимур Румянцев.

Совет директоров ПАО «ФосАгро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, признал успешными результаты работы компании в 2022 году. Уверенная динамика роста обеспечена в сферах производства и сбыта продукции, выполнения инвестиционной и социальных программ.

ВРЕМЯ РЕКОРДОВ

- В 2022 году мы установили новый исторический рекорд. Наши предприятия выпустили 11,1 млн тонн агрохимической продукции, что почти на 5% превысило показатели 2021 года, - отметил в своем выступлении генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Такой результат стал возможным благодаря профессиональной работе всего трудового коллектива и непрерывным масштабным инвестициям в основной капитал компании, модернизации производства. В частности, в соответствии со стратегией развития в 2022 году в опытно-промышленную эксплуатацию запущен новый горизонт +10 метров Кировского рудника компании. Он компенсирует выбывающие из строя горизонты, и не только сохранит объемы добычи рудника в целом, но и нарастит их с 22,8 млн тонн в 2021 году до 25 млн тонн руды к 2025 году.

Кроме того, с начала 2022 года в Череповецком комплексе «ФосАгро» заработал на повышенной производительности модернизированный цех фтористого алюминия. В апреле 2022 года были завершены основные работы по увеличению проектной мощности третьего аммиака до 107%. В рамках очередного этапа стратегического развития Балаковского комплекса в 2022 году построен склад фосфорной кислоты, завершены основные строительно-монтажные работы по увеличению мощностей по выпуску гранулированного сульфата аммония - уникальной марки удобрений, производимой в нашей стране только в Балакове - до 360 тысяч тонн в год. Первая партия водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями, была получена в Волхове в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В общей сложности на инвестиции в прошлом году компания направила рекордные 63 млрд рублей, на треть больше, чем в 2021 году. В этом году, как рассказал Михаил Рыбников, «ФосАгро» поднимет планку еще выше: на капвложения планируется направить 67 млрд рублей.

До конца года намечен ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника. В Череповце помимо проектов поддержания мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства в проработке проект по наращиванию переработки апатитового концентрата. В Балакове до конца года завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты. Также будет начат 3-й этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK.

В Волхове в 2023 году ожидается выход на проектную мощность нового завода-миллионника. Кроме того, анализируется возможность строительства новых комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и Волхове.

Модернизация производства - прямой путь к его расширению и занятию более сильных позиций в своей отрасли. Фото: Тимур Румянцев.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Богатый урожай достижений прошлого года дает компании уверенность в дальнейшем росте производства агрохимической продукции. Уже в этом году в январе-феврале трудовым коллективом «ФосАгро» создан хороший задел – производство фосфорной и серной кислот увеличено на 22 и 17 процентов соответственно, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года.

Стабильно растущие производственные показатели позволяют «ФосАгро» не только вносить ключевой вклад в обеспечение национальной продовольственной безопасности, но и поддерживать достойный уровень оплаты работников. По итогам 2021 года средняя зарплата персонала выросла на 10%, в феврале зарплаты работников были проиндексированы еще на 12%. Это стало важным фактором сохранения социальной защищённости населения и поддержания стабильности в регионах присутствия «ФосАгро». Напряженная и стабильная работа предприятий позволила увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в 1,5 раза. Они превысили 59 млрд рублей. Для территорий, для людей – это также возможность решать важные социальные задачи. Строить детсады, школы, стадионы, благоустраивать города.

- В этом году мы продолжим выполнять все взятые на себя обязательства по развитию социальной сферы в регионах присутствия, сохранив масштабы поддержки социальных и благотворительных проектов на рекордном уровне прошлого года, когда объемы направляемых на эти цели средств выросли почти в 2,5 раза (12,9 млрд рублей).Таким образом, традиционная приверженность «ФосАгро» принципам ESG останется безусловным приоритетом для компании, - подчеркнул председатель совета директоров «ФосАгро» Виктор Черепов.

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