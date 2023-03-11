Порвался желудок: Врачи спасли от смерти двухлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики

Хирурги провели экстренную операцию и удалили шарики из детского организма. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что только не тянут в рот маленькие дети, изучая мир вокруг себя. Увы, чаще всего очередной «объект изучения» оказывается проглоченным. Детским хирургам не привыкать к выуживанию застрявших в пищеводах и желудках предметов, но кое-что они считают особо опасным врагом малышей. Речь идет о магнитных шариках. Именно ими «наелся» малыш, которого экстренно спасали хирурги детской больница №5 имени Филатова в Петербурге.

Как рассказали в городском комитете по здравоохранению, двухлетний Саша поступил к врачам из другого стационара. У мальчика подозревали пневмонию из-за высокой температуры, но проведенный рентген показал инородные тела в организме.

Сцепившиеся шарики продырявили стенки желудка и кишки. Фото: комздрав Петербурга

- Врачи стационара обнаружили 4 магнитных шарика, которые цепочкой прошли в кишечный тракт, и еще два, оставшиеся в желудке, - добавили в комитете.

Шарики сцепились между собой и продырявили стенки желудка и поперечной ободочной кишки. Хирурги экстренно провели лапаротомию и удалили опасные игрушки.

Сейчас Сашу перевели из реанимации в хирургическое отделение, его здоровье восстанавливается. Врачи призвали не покупать детям магнитные шарики.