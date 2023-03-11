Умер актер из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов

Причины смерти артиста неизвестны. Фото: кадр из сериала "Тайны следствия"

Актер Владимир Акимов, знакомый кинозрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 59 лет. До своего дня рождения артист не дожил буквально полтора месяца.

О смерти «криминалиста» из команды следователя Марии Швецовой стало известно лишь на днях, но умер Акимов еще 1 марта. Об этом говорит запись на главном портале об артистах и актерах Кинотеатр.ру. Причина смерти Акимова неизвестна.

- Один из лучших криминалистов отечественных детективных сериалов... Очень жаль, что так рано ушел. Первые «Тайны следствия» с ним были лучшими сериями, поэтому будем пересматривать и еще не раз. Светлая память, - пишут на портале расстроенные поклонники.

За свою недолгую карьеру Владимир Акимов успел сняться не только в восьми сезонах «Тайн следствия», но и в трех сезонах «Улиц разбитых фонарей», фильмах «Агент национальной безопасности», «Иван Грозный» и других многосерийных и полнометражных картинах.

О биографии Акимова известно мало. В 1991 году он окончил театральный факультет Рижской музыкальной академии, после чего работал в Даугавпилсском государственном драматическом театре. Переехав в Петербург в 1997 году, служил в театре Владимира Малыщицкого.