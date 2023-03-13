«Большой шаг к покорению космоса»: в Петербурге открыли лабораторию по проектированию малых космических аппаратов

В новой лаборатории студенты смогут вести инженерные практикумы и проектную деятельность. Фото: пресс-служба ГУАП.

Когда Юрий Гагарин впервые в истории покинул земную орбиту на корабле «Восток», ему было только 27 лет. Герман Титов выполнил первый длительный космический полет в возрасте 25 лет. Звезды покоряются молодым, ведь именно в это время в нас горит огонь первооткрывателя и исследователя. Поддержкой юных к освоению новых пространств уже долгое время занимается Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП). 10 марта 2023 года торжественно открыли учебно-исследовательскую лабораторию проектирования малых космических аппаратов (МКА), где студенты смогут вести инженерные практикумы и проектную деятельность в области спутникостроения, наземного приема данных и управления спутниками, находящимися на орбите.

Событие привлекло внимание множества специалистов в области космонавтики, включая генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, который лично принял участие в церемонии открытия и пообщался с юными учеными.

Ректор вуза Юлия Антохина и Юрий Борисов вместе перерезали красную ленту. Фото: пресс-служба ГУАП.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Великий конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев говорил: «Надежный мост с Земли в космос уже перекинут запуском советских искусственных спутников, и дорога к звездам открыта!» Учебно-исследовательская лаборатория проектирования малых космических аппаратов поможет продолжить дело Сергея Павловича. В ней студенты ГУАП смогут учиться и на практике развивать свои инженерные навыки, без которых не обойтись во всех направлениях современной ракетно-космической отрасли. Оборудование лаборатории МКА позволит ребятам готовиться к демонстрационному экзамену в формате обучения перспективным профессиям и навыкам Futerskills по дисциплине «Инженерия космических систем». Кроме того, в новом пространстве будут проходить занятия и тренинги к ежегодным чемпионатам профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса».

- Мы открыли учебно-исследовательскую лабораторию проектирования малых космических аппаратов для расширения позиций Российской Федерации в космической отрасли, - отметила ректор ГУАП Юлия Антохина. - Сегодня тема создания МКА находится на пике актуальности. Стране необходимо проектировать свои легкие спутники, несущие в себе огромное количество важных данных. Наш университет проделал долгую и объемную работу по развитию этой сферы. Лаборатория - это очередная ступень и большой шаг вперед к покорению космоса.

В стенах лаборатории будут исследовать технические области бортовых систем МКА, а также готовить командные студенческие проекты вместе с фондом содействия инновациям по программе «Space-π», которая занимается запуском образовательных спутников. Молодые исследователи получат нужные навыки, чтобы участвовать в соревновании Космострой Sirius Sat-3U и в образовательных программах Государственной корпорации «Роскосмос» по поддержке, разработке и запуску российских учебных спутников «Универсат». Теперь прямо у себя в вузе студенты будут собирать рабочие модели космических аппаратов, выбирать состав и структуру наноспутника, придумывать и мастерить собственные нестандартные модули малых искусственных спутников размером 10х10х10 см и весом не более 1,33 кг CubeSat, а также испытывать космическое бортовое приборное оборудование.

Делегация госкорпорации «Роскосмос» пообщалась с юными покорителями звезд. Фото: пресс-служба ГУАП.

ВЫСТАВКА НОВАТОРОВ

День открытия лаборатории стал настоящим праздником для тех, кого всю жизнь зовет космос. 10 марта в университете также прошла выставка студенческих разработок и уникальных научных установок, подготовленных командами вуза. Молодые, полные энергии новаторы с горящими глазами представили свои проекты в области беспилотных авиационных систем, летающей робототехники, а также перспективные исследования беспилотных летательных аппаратов.

Среди экспонатов была система SpaceWire, которая сама проектирует и моделирует «начинку» космических аппаратов, эксперимент с запуском на орбиту МКА «НОРБИ», инструмент для создания программного кода для аэрокосмической отрасли VIPE и уникальная научная установка стенд «АССИСТ», проверяющий оборудование для полетов на соответствие стандарту SpaceWire-RUS.

Особенно всех впечатлил прототип планетохода для изучения поверхности Марса. Небольшая машинка оказалась уменьшенной рабочей моделью аппарата, который способен передвигаться по каменистой поверхности красной планеты, а также собирать данные и образцы в миллионах километров от Земли.

- Сперва мы создавали этот проект, чтобы раскрыть навыки студентов в 3Д-моделировании, схемотехники и конструировании космических аппаратов, - рассказал руководитель команды Николай Синев. - Однако, так вышло, что наша работа совпала с прекращением сотрудничества России со многими иностранными космическими компаниями. Мы решили попробовать создать модель марсохода из доступных нашей стране материалов и представить его «Роскосмосу», который как раз недавно начал проектировать посадочный модуль для машин по изучению Марса. Возможно, в будущем именно наша разработка станет основой для производства полностью российских планетоходов.

Многие гости признались, что их поразил талант и смелость студентов, а также огромный потенциал представленных проектов. Похоже, что дело Гагарина и Королева в надежных руках и отечественную космонавтику ждет светлое будущее вблизи звезд.